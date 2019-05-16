В Екатеринбурге на третий день протеста в сквере у Драмтеатра задержали 33 человек

16 Май 10:03 2019-05-16T15:05:29+03:00

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В Екатеринбурге продолжается протест против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. На третий день акции - 15 мая, участники акции начали приходить на место конфликта уже в обед. Ближе к вечеру начались задержания.

«По данным Министерства общественной безопасности, задержаны 33 человека», - приводит текст сообщения от органа власти ТАСС.

При этом пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых пояснил «КП» - Екатеринбург», что пока не комментирует эту информацию. Точное количество задержанных он обещал сообщить позднее.

Протест начался 13 мая и продлился 8 часов: в этот день задержали всего двух человек. 14 мая полиция составила протоколы еще на 26 горожан. При этом участников протеста вытесняли с территории сквера бойцы ОМОН. В третий день противостояние продолжилось: люди стали собираться на месте еще в обед. К вечеру в полицию полетели сырые яйца, пластиковые бутылки и петардами.

ИСТОЧНИК KP.RU