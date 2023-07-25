Появились результаты судмедэкспертизы погибшего 6-летнего Далера в Екатеринбурге

Мальчика нашли погибшим 29 июня. Фото: соцсети

Стали известны результаты проведения судебно-медицинской экспертизы ткани и органов шестилетнего Далера, тело которого нашли в гараже его опекунши. Вероника Наумова сама сообщила о его пропаже 26 июня.

Мальчика три дня искали волонтеры и полицейские вместе с кинологами. Ребенок был обнаружен 29 июня в 300 метрах от дома, где он жил в приемной семье.

Как сообщает источник информагентства «ЕАН», судмедэкспертиза не помогла продвинуться в расследовании. Установить точную причину смерти Далера не удалось.

- Тело хранилось более полугода в гараже - зимой оно замерзло, весной оттаяло. Для анализа брали ткани с мест предполагаемых кровоподтеков, но это трупные пятна. Назвать причину смерти не представляется возможным, - сообщил источник изданию.

По его словам, причину смерти мальчика установят следственным путем. В Следственном комитете по Свердловской области от комментариев отказались. Адвокат Вероники Наумовой уточнила, что на данный момент не ознакомлена с результатами экспертизы.

Вероника Наумова находится в СИЗО, где пробудет минимум до 26 августа. 34-летняя женщина обвиняется в убийстве, мошенничестве и истязаниях.

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