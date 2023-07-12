Женщина полгода скрывала смерть мальчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу 34-летней Вероники Наумовой. Женщина «прославилась» на всю страну в качестве опекуна мальчика Далера, которого три дня искал весь Екатеринбург.

Утром 26 июня Наумова сообщила в полицию, что ребенок пропал. Якобы ушел из квартиры, когда все еще спали. Однако через три дня призналась, что тело лежит в арендованном гараже, расположенном в 300 метрах от дома. 30 июня Чкаловский суд арестовал ее на

ТРИ ФИГУРАНТА И ТЕМНОЕ ПРОШЛОЕ

Спустя неделю после задержания Наумовой Следственный комитет объявил о новых фигурантах в расследовании смерти Далера. Это заведующая детским садом № 546 «Семицветик», куда ходил мальчик, Анна Гилева. И ведущий специалист районного отдела органов опеки и попечительства.

Гилевой предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сотруднице соцзащиты – по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая смерть человека». В департаменте образования города уже сообщили, что заведующая отстранена от работы на время следствия.

Далер жил у опекуна вместе со старшей сестрой Фото: соцсети

- Следствие полагает, что указанные должностные лица знали о наличии телесных повреждений у ребёнка, но не сообщили об этом в правоохранительные органы, а также не приняли ряд иных мер согласно своим должностным инструкциям, - сообщали ранее в СУ СКР по Свердловской области.

Что же до Вероники Наумовой, то ее имя всплывало в судебных картотеках еще в 2016 году. Только не в Екатеринбурге, а в Новосибирске. Тогда ее обвинили в недостаче 155 тысяч рублей в чайной «Сибирячка», где она работала заведующей.

- У нас зарплаты были по 10 тысяч, - вспоминает бывшая коллега Наумовой Ольга Муродова. – Все вскрылось после 9 мая, когда она ездила работать на площадь в Новосибирск. Я взялась за документы и выявила нарушения. Десятки тысяч рублей, которые были заработаны, не были внесены в учет. Соответственно, когда это вскрылось, пошла недостача. Я что смогла в ее сторону доказала. Но 63 тысячи на меня все-таки «повесили», хотя я не имею к этому отношения. Пришлось выплачивать.

В этом гараже нашли тело Далера Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТИ?

Адвокат горе-опекуна Жанна Калегина с самого начала заявляла – Вероника «не представляет угрозы для общества». Однако свою причастность к смерти ребенка Наумова отрицает. Признает лишь факт мошенничества, так как полгода получала от государства выплаты на мальчика.

Наумова принимала участие в заседании по видеосвязи. Ни муж, ни мать не приехали поддержать ее и дать положительные характеристики на нее в суде.

Наумова принимала участие в заседании по видеосвязи Фото: Олег ГАЛИМОВ

Государственный обвинитель же настоял, чтобы Вероника оставалась под стражей. Что неудивительно, учитывая серьезность предъявленных обвинений.

Свердловский областной суд оставил решение Чкаловского суда без изменения. А значит Вероника Наумова останется в СИЗО.

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