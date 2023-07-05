Екатеринбуржцы пришли проститься с Далером
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге прощаются с 6-летним Далером, который погиб в Екатеринбурге.
Напомним, трагическая история исчезновения мальчика стала известна на всю страну. Далера едва ли не всем городом искали три дня. А в ночь на 29 июня его тело нашли в гараже, который находился в 300 метрах от квартиры на улице Симферопольской.
Опекунша ребенка настаивала на том, что ранее мальчик постоянно сбегал из дома и видимо так произошло и в этот раз. Однако силовики выяснили, что Далер не сбегал из квартиры, как изначально заявила Вероника Наумова. Труп мальчика несколько месяцев лежал, спрятанный в сумке в гараже. Точную причину смерти еще только предстоит выяснить следователям.
В причастности к гибели ребенка обвиняют его опекуна Веронику Наумову. Сейчас она находится в СИЗО. Ей предъявили обвинение в убийстве, истязании и мошенничестве. Напомним, по версии следствия Вероника около полугода получала на мертвого мальчика пособие.
- Причастность к убийству или к нанесению тяжких телесных травм она не подтверждает. Говорит о несчастном случае. Будет это доказывать. Мошенничество по 159 УК признает. Но объясняет это тем, что боялась за судьбу своих детей, - рассказывала «КП-Екатеринбург» адвокат Наумовой Жанна Калегина.
Люди несут к месту прощания детские игрушки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сейчас Вероника Наумова в СИЗО
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прощание с мальчиком началось в 11:00. Оно проходит в мечети имени Абу Ханифа на Репина, 42.
Мулла заявил, что Далер являлся мусульманином
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мулла сообщил, что мальчик являлся мусульманином. Далер будет захоронен на кладбище в Горном Щите. Мулла попросил женщин не ехать на похороны. Так как в соответствии с исламом это запрещено. К тому же на улице сегодня жара, а на подъезде к кладбищу возможны пробки.
Ожидается, что проститься с мальчиком придут сотни неравнодушных жителей города.
Мальчика похоронят в соответствие с мусульманскими традициями
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прощание началось в 11 часов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Проститься с мальчиком пришел его двоюродный брат Шамсиддин
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге стоит 30-градусная жара, поэтому вода пригодится
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Тело мальчика доставят в Горный Щит, где похоронят на мусульманском кладбище
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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