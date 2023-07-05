Екатеринбуржцы пришли проститься с Далером Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прощаются с 6-летним Далером, который погиб в Екатеринбурге.

Напомним, трагическая история исчезновения мальчика стала известна на всю страну. Далера едва ли не всем городом искали три дня. А в ночь на 29 июня его тело нашли в гараже, который находился в 300 метрах от квартиры на улице Симферопольской.

Опекунша ребенка настаивала на том, что ранее мальчик постоянно сбегал из дома и видимо так произошло и в этот раз. Однако силовики выяснили, что Далер не сбегал из квартиры, как изначально заявила Вероника Наумова. Труп мальчика несколько месяцев лежал, спрятанный в сумке в гараже. Точную причину смерти еще только предстоит выяснить следователям.

В причастности к гибели ребенка обвиняют его опекуна Веронику Наумову. Сейчас она находится в СИЗО. Ей предъявили обвинение в убийстве, истязании и мошенничестве. Напомним, по версии следствия Вероника около полугода получала на мертвого мальчика пособие.

- Причастность к убийству или к нанесению тяжких телесных травм она не подтверждает. Говорит о несчастном случае. Будет это доказывать. Мошенничество по 159 УК признает. Но объясняет это тем, что боялась за судьбу своих детей, - рассказывала «КП-Екатеринбург» адвокат Наумовой Жанна Калегина.

Люди несут к месту прощания детские игрушки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас Вероника Наумова в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прощание с мальчиком началось в 11:00. Оно проходит в мечети имени Абу Ханифа на Репина, 42.

Мулла заявил, что Далер являлся мусульманином Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мулла сообщил, что мальчик являлся мусульманином. Далер будет захоронен на кладбище в Горном Щите. Мулла попросил женщин не ехать на похороны. Так как в соответствии с исламом это запрещено. К тому же на улице сегодня жара, а на подъезде к кладбищу возможны пробки.

Ожидается, что проститься с мальчиком придут сотни неравнодушных жителей города.

Мальчика похоронят в соответствие с мусульманскими традициями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прощание началось в 11 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проститься с мальчиком пришел его двоюродный брат Шамсиддин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стоит 30-градусная жара, поэтому вода пригодится Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тело мальчика доставят в Горный Щит, где похоронят на мусульманском кладбище Фото: Алексей БУЛАТОВ

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