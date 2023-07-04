Точная причина смерти ребенка еще неизвестна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прощание с мальчиком Далером, погибшим в опекаемой семье, пройдет 5 июля в мечете Абу-Хадифа (Репина, 42) с 10:00 до 13:00. Потом мальчика похоронят в Горном Щите.

- Двери открыты для всех, независимо от вероисповедания. Если хотите, можете принести цветы, свечи, венки. После 13:00 будут проходить мусульманские молитвы, - сообщили организаторы.

О пропаже Далера стало известно утром 26 июня, когда его опекун Вероника Наумова сообщила об «исчезновении» в полицию. Женщина утверждала, что ребенок самовольно покинул квартиру на Вторчермете. Поиски длились три дня, в них приняли участие более 1500 волонтеров и полицейских.

По данным «КП-Екатеринбург», в ночь на 29 июня Вероника Наумова не под протокол сообщила оперативникам, что тело Далера спрятано в гараже. Труп мальчика обнаружили в боксе на улице Дорожной – в 300 метрах от квартиры семьи. Женщину арестовали и предъявили обвинение в убийстве, истязании и мошенничестве. Наумова не сообщила о смерти ребенка и продолжала получать выплаты на него (чуть более 11 тысяч рублей – прим.ред).

Вероника Наумова утверждает, что Далер скончался в результате несчастного случая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне стало известно, что Вероника признает свою вину частично.

- Причастность к убийству или к нанесению тяжких телесных травм она не подтверждает. Говорит о несчастном случае. Будет это доказывать. Мошенничество по 159 УК признает. Но объясняет это тем, что боялась за судьбу своих детей, - рассказала «КП-Екатеринбург» адвокат Жанна Калегина.

Ранее муж Вероники объяснил, почему не придавал значения исчезновению ребенка. По основной версии, Далер умер 3 декабря.