26 июня Вероника Наумова сообщила о пропаже мальчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

- «Так получилось, что не все дети в нашей семье были рождены мной. И так сложилась судьба, что с разницей в 2 года, в один и тот же день я стала приемной мамой в данный момент уже 3 деток !Вы так выросли, так повзрослели. Любим с папой вас», - так подписала фотографии с приемными детьми екатеринбурженка Вероника Наумова.

Пост был опубликован 3 декабря прошлого года. Именно в этот день скончался, и, вероятно, был убит маленький Далер.

Спустя почти семь месяцев, 26 июня, женщина сообщит в полицию об «исчезновении» мальчика. Мол, мог убежать, послушав воображаемого друга. Сотни полицейских и волонтеров трое суток искали ребенка. И только в ночь на 29 июня, по словам источника «КП-Екатеринбург», Вероника не под протокол сообщит следователям, что тело мальчика находится в гараже. Там же найдут труп Далера, спрятанный в спортивную сумку.

Трагедия не только сплотила уральцев, но и в очередной раз заставила всех вспомнить, что чужих детей не бывает. В этой истории по-прежнему больше вопросов, чем ответов. Но часть из них нам удалось задать мужу единственной обвиняемой по делу об убийстве Александру.

ГОВОРИЛА – МАЛЬЧИК У ПОДРУГИ

Сразу после известий о пропаже мальчика военнослужащий вернулся из зоны СВО. Дома его ждала лишь пустая квартира, исписанный угрозами подъезд и дача показаний в Следственном комитете.

- Александр, что вы делали по возвращению в Екатеринбург?

- Меня опросили на полиграфе, никто меня не задерживал. Признаться честно, свой процессуальный статус я не знаю. Но уже подписал документ о неразглашении тайны предварительного следствия.

- Что сейчас с детьми?

- В ближайшее время сына и двух дочек мне вернут.

- А что будет с детьми, которые были под опекой Вероники?

- Мне предлагали их забрать. Но как я буду их воспитывать? Я не являюсь приемным родителем. Там курсы только на три месяца.

Александр и Вероника поженились больше 10 лет назад в Новокузнецке Фото: соцсети

- Планируете потом вернуться на СВО?

- Маловероятно. Я буду один с тремя детьми.

- Как Вероника объясняла свое желание брать детей под опеку?

- Хотела помочь детям. Никакой финансовой выгоды тут нет. Вы видели, какие там выплаты? (за опеку над Далером семья получала чуть более 11 тысяч рублей в месяц – прим.ред) Это большие деньги что-ли?

- Вы когда-нибудь замечали со стороны Вероники неприязнь к Далеру?

- (Отрицательно качает головой) Меня дома практически не бывает. До СВО я находился на других заданиях. Постоянные разъезды на полгода и более. Но чего-то плохого не было.

О смерти Далера не говорила не только Вероника, но и сестра мальчика Фото: соцсети

- Весной вы приезжали к семье на несколько дней. Вас не удивило отсутствие Далера?

- Я спросил про него. Вероника сказала, что мальчик у подруги.

- Проясните момент с арендованным гаражом. Зачем он нужен, если нет автомобиля?

- Квартира у нас трехкомнатная, но балкона нет. Игрушки, зимние вещи и прочее нужно где-то хранить. Поэтому было принято решение снять гараж.

- Ходят слухи, что в гараже есть подпол. И тело лежало там…

- Подпола там нет. Если даже убийство было декабре, все это будут устанавливать криминалисты. Как я понял, в ближайшее время похорон мальчика точно не будет. Может через полтора или два месяца. Я готов оплатить все расходы, связанные с похоронами.

ВСТРЕЧУ ТЕБЯ – ПЕРЕРЕЖУ ГОРЛО

От чего именно скончался Далер предстоит установить в рамках экспертизы. По данным источника «КП-Екатеринбург», вскрытие показало, что все кости мальчика целы. Одна из отрабатываемых версий – Вероника забила ребенка обувной ложкой. Но Александр пока не готов верить в такой способ расправы.

- Эту ложку изъяли. Но если бы ею били до смерти, то остались бы ссадины или рассечение. Кости у ребенка маленькие, хрупкие…

- На странице Вероники были сотни комментариев с угрозами. Вам после такого не страшно оставаться в этом доме?

- Мне тоже писали. Очень много неадекватных людей, которые даже не разобрались в ситуации. Мне в соцсетях писали: «Я если тебя встречу перережу горло». Ну, приходите, попробуйте.

- До задержания Вероника очень много говорила об умственных отклонениях Далера. Он действительно был с особенностями в развитии?

- Как сказать…Я очень редко был дома. И не обращал на это внимание.

- Сестра Далера имеет отношение к смерти брата?

- Я не знаю. А то, что знаю, не могу сказать из-за подписки.

Веронику обвиняют в убийстве Далера, мошенничестве и истязании Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Чтобы вы хотели сказать Веронике?

- Я надеюсь, что скоро увижу ее на свидании в СИЗО.

- И что скажите ей?

- Хочется для начала ей в глаза посмотреть. А потом пусть расскажет, почему так произошло.

Кроме убийства Далера Веронику Наумову также обвиняют в истязании мальчика и мошенничестве из-за получения выплат. Ей грозит до 20 лет заключения.

Также СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность» должностных лиц, которые должны были отслеживать, как Далер живет с опекуном.

- В ходе расследования этого уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за исполнение своих обязанностей, - отмечали в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что Далер и его сестра оказались в семье Вероники и Александра в 2019 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опекунше, полгода скрывавшей смерть 6-летнего Далера, выбирают меру пресечения в Екатеринбурге. Веронику Наумову обвиняют в «убийстве малолетнего», а также мошенничестве и истязаниях (подробнее)

Опекуну скончавшегося Далера предъявили обвинение в убийстве, мошенничестве и истязании. 30 июня в Екатеринбурге суд изберет меру пресечения Веронике Наумовой (подробнее)

«Кости не повреждены»: источник раскрыл подробности гибели 6-летнего мальчика в Екатеринбурге. Экспертиза показала, что кости погибшего 6-летнего мальчика из Екатеринбурга не были повреждены (подробнее)

«Подозреваемая задержана»: что известно об убийстве шестилетнего мальчика в Екатеринбурге (подробнее)