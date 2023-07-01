30 июня Веронике Наумовой избрали меру пресечения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опекун 6-летнего Далера, которого искали по всему Екатеринбургу 1500 человек в течение трех суток, отрицает свою причастность к гибели мальчика. Вероника Наумова на допросах ни в чем не раскаивается, об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

- На протяжении всех следственных мероприятий Вероника не признавала свою причастность к исчезновению мальчика, - рассказал инсайдер «КП-Екатеринбург». - В ночь на 29 июня Наумова согласилась дать показания не под протокол, и сообщила, что у семьи есть гараж на улице Дорожной. И что тело Далера там. В случившемся она не раскаивается. Больше переживает за себя и своих родных детей.

Напомним, что точную причину смерти установит экспертиза, которая будет длиться месяц.

- Кости не повреждены. Давность смерти не менее месяца, - ранее сообщал источник.

Ранее стало известно, что Вероника Наумова получала по 11 тысяч рублей в месяц на содержание опекаемого Далера. Позднее женщине предъявили обвинение сразу по трем статьям УК РФ: убийстве ребенка (пункт «в» части 2 статьи 105 УК), мошенничестве (159 статья УК РФ) и истязании несовершеннолетнего (117 статья УК РФ).

30 июня Веронику Наумову доставили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, где ей избрали меру пресечения. Она пробудет под стражей до 26 августа 2023 года. Остальных пятерых детей, трое из которых родные, у семьи изъяли.

Напомним, о том, что ребенок пропал Вероника Наумова сообщила 26 июня, а 29 числа его тело было найдено в гараже опекуна, оно было спрятано в спортивную сумку. При этом, по версии следствия, Далер погиб еще несколько месяцев назад. Как писала прокуратура, отсутствия мальчика игнорировали в садике еще с января, а также омбудсмен Свердловской области говорила, что Далер не пришел и на новогодние праздники.

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