К гаражу, где нашли тело 6-летнего Далера, до сих пор несут детские игрушки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге произошла трагедия – 6-летний Далер, которого три дня искали тысячи людей, был найден мертвым. Его тело лежало в спортивной сумке в металлическом гараже в 300 метрах от дома, где он жил.

В гибели ребенка обвиняется учитель географии Вероника Наумова, которая была опекуном мальчика. Это она заявила о пропаже ребенка 26 июня.

По данным источника «КП-Екатеринбург» мальчик умер еще несколько месяцев назад, в декабре. Рассказываем, что известно по делу о гибели 6-летнего Далера на 30 июня 2023.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ: ТРИ ДНЯ ПОИСКОВ

Жительница Екатеринбурга Вероника Наумова обратилась за помощью 26 июня 2023 года. Женщина заявила, что 6-летний мальчик, который находился у нее под опекой, сбежал в ночь на 26 июня.

Ребенка искали трое суток. В поисках были задействованы более 1500 человек, в их числе волонтеры, полиция, представители следственного комитета.

В четверг, 30 июня, в храме на улице Симферопольской прошла служба в память о погибшем мальчике Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сама Вероника на протяжении трех дней активно общалась с прессой. Она – учитель географии в частной школе в Екатеринбурге. Ее супруг - военный, находится в зоне спецоперации. Своих родных детей трое, еще трое - приемных. В том числе 6-летний Далер и его сводная 15-летняя сестра Даша.

У Далера и Даши биологическая мать пьющая. Муж у нее сидит по статье 162 УК РФ «Разбой в группе лиц по предварительному сговору». Летом 2018-ого ему 7 лет дали.

Также Вероника Наумова заявляла, что планировала отказаться от Далера. Якобы, мальчик был трудным и проявлял агрессию по отношению к сестрам.

На второй день поисков Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье п. «в», ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». В это же время становится известно о возможных издевательствах над Далером. Об этом заявил племянник Александра Наумова Даниил. По его словам, Вероника поднимала на него руку, лишала еды, закрывала в подвале, обливала кипятком, держала в ледяной ванне, заставляла есть фекалии и внушала ребенку, что он болен шизофренией.

Вечером 28 июня 2023 года Веронику Наумову задержали в качестве подозреваемой по делу об убийстве. 29 июня 2023 года в гаражах было найдено тело 6-летнего Далера.

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ ОПЕКУНШУ ВЕРОНИКУ НАУМОВУ

Дело о гибели ребенка расследует Следственный комитет России. Они возбудили несколько уголовных дел. Изначально Веронике Наумовой предъявили обвинение по статье «убийство малолетнего» (п. «В», ч. 2, ст. 105 УК РФ). Но 30 июня ее обвинили также в «истязаниях несовершеннолетнего» (ст. 117 УК РФ) и в «мошенничестве» (ст. 159 УК РФ).

- Обвиняемая, официально назначенная опекуном указанного ребенка, получала ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство, - прокомментировали в СУ СКР по Свердловской области. - Несмотря на то, что мальчик умер, женщина на протяжении нескольких месяцев, не сообщив о смерти ребенка в правоохранительные органы и органы опеки, умышленно из корысти получала указанные выплаты.

Во дворе дома, где жил 6-летний Далер, неравнодушные люди организовали стихийный мемориал Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным источника «КП-Екатеринбург» Вероника Наумова каждый месяц получала на содержание ребенка по 11 тысяч рублей. Получается, что за полгода, что ребенок был мертв, она получила 66 тысяч.

ЧТО ГРОЗИТ ОПЕКУНШЕ ВЕРОНИКЕ НАУМОВОЙ

Одно лишь обвинение по статье «убийство малолетнего» может обернуться для опекунши Вероники Наумовой лишением свободы на срок до 20 лет.

По статье «Истязание малолетнего» ей может грозить до 7 лет лишения свободы. Статья «Мошенничество» предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

КАК ПОГИБ 6-ЛЕТНИЙ ДАЛЕР

30 июня в СМИ появилась информация, якобы мальчика ударили по голове, из-за чего спустя некоторое время он скончался. Но источник «КП-Екатеринбург» опровергает эту версию.

- Согласно экспертизе, кости черепа у ребенка не повреждены, - прокомментировал источник. – Но с уверенностью можно сказать, что смерть наступила не менее месяца назад.

КАК НАШЛИ ТЕЛО 6-ЛЕТНЕГО ДАЛЕРА

Тело в гараже на улице Дорожной обнаружили сотрудники полиции. По данным источника «КП-Екатеринбурга» Вероника Наумова сама призналась следователям, что искать тело ребенка нужно там.

Обвиняемая опекунша Вероника Наумова перед заседанием суда по избранию меры пресечения Фото: Алексей БУЛАТОВ

КТО ОТВЕТИТ ЗА СМЕРТЬ РЕБЕНКА

Ответственность могут понести сотрудники органов опеки, которые должны были следить за тем, в каких условиях воспитывается 6-летний Далер, взятый Вероникой Наумовой под опеку. По какой-то причине они не обратили внимания на то, что с декабря месяца ребенка никто не видел и он не приходил ни на один концерт для детей из опекаемых семей, которые проводили на Новый год и 9 Мая. Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело о халатности (ч. 2, ст. 293 УК РФ)

- В ходе расследования этого уголовного дела будет дана правовая оценка действиям, бездействию, должностных лиц, ответственных за исполнение своих обязанностей, - прокомментировали в СУ СКР по Свердловской области.

Данная статья предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

ЧТО СЕЙЧАС

30 июня 2023 в Чкаловском районном суде опекунше 6-летнего Далера Веронике Наумовой избирают меру пресечения. Информация обновляется.

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