Уголовное дело также завели на органы опеки и попечительства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дети из семьи Вероники Наумовой, подозреваемой по делу об убийстве 6-летнего Далера, могут избежать наказания, даже если мальчик стал жертвой преступления. А опекунша имеет все шансы оказаться в СИЗО до того, как экспертиза выяснит точную причину смерти ребенка. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказ адвокат Георгий Краснов.

- Все сводится к экспертизе. Самый максимум – все сведется к тому, что это убийство. Но причину смерти в ближайшее время не озвучат. Но можно сделать предварительные выводы по наличию или отсутствию следов насильственной смерти. И если они есть, то приемную мать могут арестовать и отправить в СИЗО.

Если опекаемые знали об убийстве и молчали? Есть статья 316 Уголовного кодекса «Укрывательство». Но по ней могут привлечь лишь с 16 лет. Мужа тоже нельзя будет привлечь, так как он близкий родственник. На него укрывательство не распространяется.

Если мы предполагаем, что мальчик, допустим, утонул. То это может быть 125 УК «Оставление в опасности». Следствие может также выкрутиться и квалифицировать это как причинение смерти по неосторожности – 109 УК, - пояснил Георгий Краснов.

29 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту бездействия органов опеки Чкаловского района. Однако, по словам юриста, в действиях сотрудников нет такого состава преступления.

- Возбудили уголовное дело по статье 293 «Халатность» на сотрудников органов опеки. А в чем халатность? Ну не ходили они к ним домой месяцами. Но он был мертв с декабря! Как это влияет на то, что ребенок умер или был убит? - добавил Георгий Краснов.

Если Веронике Наумовой предъявят обвинение в убийстве Далера, то ей будет грозить до 20 лет лишения свободы.

Тело мальчика было найдено утром 29 июня в гараже на улице Дорожной. За три дня до этого Вероника сообщила в полицию о том, что мальчик исчез. В поисках ребенка принимали участие более 1500 человек.

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