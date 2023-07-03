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Происшествия3 июля 2023 8:46

«Не представляет опасности для общества»: адвокат Вероники Наумовой объяснила, почему опекун Далера должна выйти из СИЗО

Вероника Наумова скрывала смерть Далера, переживая за своих детей
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Защитник уверена, что Вероника заслуживает более мягкой меры пресечения

Защитник уверена, что Вероника заслуживает более мягкой меры пресечения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат Вероники Наумовой прокомментировала решение обжаловать арест опекуна погибшего Далера. 30 июня Чкаловский суд Екатеринбурга отправил 34-летнюю женщину в СИЗО на два месяца.

- Нужна более мягкая мера пресечения, - рассказала «КП-Екатеринбург» адвокат Жанна Калегина. - Считаем, что Наумова не представляет опасности для общества. В случае, если изберут домашний арест, будет проживать по месту прописки. Ожидаем рассмотрение апелляции на следующей неделе.

Веронике Наумовой предъявлено обвинение по трем статьям: пункт «в» части 2 статьи 105 «Убийство малолетнего», по части 2 статьи 159 УК «Мошенничество», а также части 2 статьи 117 УК «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица». Расследованием уголовного дела займется третий отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области.

- Причастность к убийству или к нанесению тяжких телесных травм она не подтверждает. Говорит о несчастном случае. Будет это доказывать. Мошенничество по 159 УК признает. Но объясняет это тем, что боялась за судьбу своих детей, - добавила Жанна Калегина.

Вероника не признает свою причастность к смерти мальчика

Вероника не признает свою причастность к смерти мальчика

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что утром 26 июня Вероника Наумова сообщила в полицию о пропаже мальчика. При этом женщина утверждала, что ребенок мог сбежать «послушав воображаемого друга Костю».

По данным «КП-Екатеринбург», в ночь на 29 июня Наумова не под протокол сообщила сыщикам о том, что у ее семьи есть арендованный гараж на улице Дорожной. Там труп мальчика нашли в спортивной сумке. По предварительной версии, опекун Вероника Наумова забила мальчика 3 декабря и спрятала тело.

Накануне нам удалось пообщаться с мужем Вероники, который вернулся из зоны СВО.

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