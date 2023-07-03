Защитник уверена, что Вероника заслуживает более мягкой меры пресечения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат Вероники Наумовой прокомментировала решение обжаловать арест опекуна погибшего Далера. 30 июня Чкаловский суд Екатеринбурга отправил 34-летнюю женщину в СИЗО на два месяца.

- Нужна более мягкая мера пресечения, - рассказала «КП-Екатеринбург» адвокат Жанна Калегина. - Считаем, что Наумова не представляет опасности для общества. В случае, если изберут домашний арест, будет проживать по месту прописки. Ожидаем рассмотрение апелляции на следующей неделе.

Веронике Наумовой предъявлено обвинение по трем статьям: пункт «в» части 2 статьи 105 «Убийство малолетнего», по части 2 статьи 159 УК «Мошенничество», а также части 2 статьи 117 УК «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица». Расследованием уголовного дела займется третий отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области.

- Причастность к убийству или к нанесению тяжких телесных травм она не подтверждает. Говорит о несчастном случае. Будет это доказывать. Мошенничество по 159 УК признает. Но объясняет это тем, что боялась за судьбу своих детей, - добавила Жанна Калегина.

Вероника не признает свою причастность к смерти мальчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что утром 26 июня Вероника Наумова сообщила в полицию о пропаже мальчика. При этом женщина утверждала, что ребенок мог сбежать «послушав воображаемого друга Костю».

По данным «КП-Екатеринбург», в ночь на 29 июня Наумова не под протокол сообщила сыщикам о том, что у ее семьи есть арендованный гараж на улице Дорожной. Там труп мальчика нашли в спортивной сумке. По предварительной версии, опекун Вероника Наумова забила мальчика 3 декабря и спрятала тело.

Накануне нам удалось пообщаться с мужем Вероники, который вернулся из зоны СВО.

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