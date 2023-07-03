Чкаловский суд арестовал Веронику до 26 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело в отношении 34-летней Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве опекаемого Далера передали в третий отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе силового ведомства.

Кроме этого стало известно, что адвокат Наумовой подала апелляцию на решение Чкаловского районного суда об аресте женщины на два месяца.

- 3 июля поступила жалоба от адвоката, - пояснили «КП-Екатеринбург» в суде.

Напомним, что утром 26 июня Вероника Наумова сообщила в полицию о пропаже мальчика. При этом женщина утверждала, что ребенок мог сбежать «послушав воображаемого друга Костю».

По данным «КП-Екатеринбург», в ночь на 29 июня Наумова не под протокол сообщила сыщикам о том, что у ее семьи есть арендованный гараж на улице Дорожной. Там труп мальчика нашли в спортивной сумке. По предварительной версии, опекун Вероника Наумова забила мальчика 3 декабря и спрятала тело.

Накануне нам удалось пообщаться с мужем Вероники, который вернулся из зоны СВО.

- Подпола там нет. Если даже убийство было декабре, все это будут устанавливать криминалисты. Как я понял, в ближайшее время похорон мальчика точно не будет. Может через полтора или два месяца. Я готов оплатить все расходы, связанные с похоронами, - заявил Александр.

Напомним, что кроме убийства Веронику также обвиняют в истязании и мошенничестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опекунше, полгода скрывавшей смерть 6-летнего Далера, выбирают меру пресечения в Екатеринбурге. Веронику Наумову обвиняют в «убийстве малолетнего», а также мошенничестве и истязаниях (подробнее)

Опекуну скончавшегося Далера предъявили обвинение в убийстве, мошенничестве и истязании. 30 июня в Екатеринбурге суд изберет меру пресечения Веронике Наумовой (подробнее)

«Кости не повреждены»: источник раскрыл подробности гибели 6-летнего мальчика в Екатеринбурге. Экспертиза показала, что кости погибшего 6-летнего мальчика из Екатеринбурга не были повреждены (подробнее)

«Подозреваемая задержана»: что известно об убийстве шестилетнего мальчика в Екатеринбурге на утро 30 июня. Рассказываем, что известно об убийстве шестилетнего Далера на утро 30 июня (подробнее)