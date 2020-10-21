Сегодня суд примет решение по мере пресечения обвиняемых в убийстве Дмитрия Чикваркина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суде Верхней Пышмы стартовало заседание по рассмотрению вопроса о продлении меры пресечения обвиняемым в убийстве Дмитрия Чикваркина, которого ошибочно приняли за педофила.

Сегодня у прессы впервые появилась возможность сфотографировать задержанных. Валерия Дунаева и ее любовник Сергей Чабин прятали лица за листами бумаги. А вот их подельник Михаил Иванов принялся позировать перед камерами.

Участник самосуда в Верхней Пышме принялся позировать за решеткой Фото: Олег ГАЛИМОВ

У всех троих есть малолетние дети, о чем они сообщили судье.

Следователь СКР выступил с ходатайством о продлении меры пресечения ещё на три месяца.

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