Сегодня суд примет решение по мере пресечения обвиняемых в убийстве Дмитрия Чикваркина
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В суде Верхней Пышмы стартовало заседание по рассмотрению вопроса о продлении меры пресечения обвиняемым в убийстве Дмитрия Чикваркина, которого ошибочно приняли за педофила.
Сегодня у прессы впервые появилась возможность сфотографировать задержанных. Валерия Дунаева и ее любовник Сергей Чабин прятали лица за листами бумаги. А вот их подельник Михаил Иванов принялся позировать перед камерами.
Участник самосуда в Верхней Пышме принялся позировать за решеткой
Фото: Олег ГАЛИМОВ
У всех троих есть малолетние дети, о чем они сообщили судье.
Следователь СКР выступил с ходатайством о продлении меры пресечения ещё на три месяца.
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