В Екатеринбурге умер известный фотограф, который болел COVID-19

24 Июль 2020 2020-07-24T09:44:29+03:00

Об этом сообщил друг Ильи Строкова в соцсетях

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В Екатеринбурге скончался фотограф Илья Строков, у которого ранее диагностировали коронавирус. Его положили в больницу 30 июня – об этом он написал на своей странице в Facebook. О смерти фотографа сообщил его друг, врач Владимир Козлов.

- Сегодня ушел человек с большой буквы. Илья всегда был для меня примером силы, жизненной энергии и оптимизма. Без тебя все уже не будет как прежде, - написал он на своей странице в Facebook.

Многие коллеги и знакомые также выразили соболезнования родным и близким Ильи Строкова. Тому было 47 лет, у него была своя фотошкола, он был преподавателем.

Напомним, что пару дней назад от коронавируса умер министр АПК Свердловской области Дмитрий Дегтярев. А вчера, 24 июля, из жизни ушел врач-онколог Сергей Завацкий, у него также был подтвержден коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU