В Свердловской области нашли многочисленные нарушения в лечении пациентов с коронавирусом

Росздравнадзор опубликовал результаты проверки работы министерства здравоохранения Свердловской области и управления здравоохранения администрации Екатеринбурга. Как сообщает ведомство, комиссией выявлены нарушения в организации медицинской помощи, а также профилактике, диагностике и лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Проверка проходила с 16 июня по 13 июля по поручению Заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой.

Так, специалисты, проверяя работу региона с коронавирусными пациентами, выявили нарушения в сроках проведения и предоставления результатов исследований на COVID-19 лабораториями медицинских организаций. Кроме того был отмечен низкий охват исследований на коронавирус пациентов, у которых диагностировали ОРВИ и грипп. На сайте ведомства указано, что количество исследований составило в апреле – 3,3%, в мае – 10,4%.

Также проверяющие нашли расхождение информации о перепрофилированном коечном фонде. По данным ведомства в некоторых медицинских организациях число занятых пациентами с COVID-19 коек превышает количество мест, которые ранее были перепрофилированы. Комиссия Росздравнадзора обнаружила, что не во всех медицинских организациях достаточно оборудования для лечения пациентов с COVID-19. В некоторых учреждениях, например, не хватает аппаратов ИВЛ и прикроватных мониторов. Также ведомство выявило нехватку врачей анестезиологов-реаниматологов, медицинских сестер и медицинских сестер-анестезистов.

Комиссия также проверила имеющийся запас средств защиты для медиков, работающих с коронавирусными пациентами. В результате проверки выяснилось, что имеющийся запас комбинезонов (противочумных костюмов) в половине медицинских организаций области составляет менее семи суток.

- Вышеуказанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Министерством здравоохранения Свердловской области и Управлением здравоохранения Администрации города Екатеринбурга полномочий, установленных Федеральным законом № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части создания условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи в целях защиты прав гражданина в сфере охраны здоровья, - рассказали в пресс-службе Росздравнадзора.

Росздравнадзор после проверки выдал предписание, согласно которому в регионе должны принять действенные меры по устранению выявленных нарушений. Информацию о результатах проверки направили в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Отметим, что изначально сообщалось, что Росздравнадзор по поручению Татьяны Голиковой проверит доступность компьютерной томографии легких (КТ) для жителей региона. Комиссия собиралась проверить работу Минздрава Свердловской области и Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга после обращения жителей на проблемах с возможностью в регионе сделать КТ. Однако в результатах проверки данных о доступности КТ для уральцев нет.

ОФИЦИАЛЬНО

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердились 227 новых случаев коронавируса. С начала пандемии зафиксировано 18 250 случаев заражения.

На сегодняшний день в больницах под присмотром медиков находятся 5 735 человек. 184 пациента – в тяжелом состоянии, из них 155 – в реанимации, еще 70 подключены к аппаратам ИВЛ.

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