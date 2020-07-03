В Свердловской области по поручению Голиковой оценят доступность КТ для жителей региона

3 Июль 2020 2020-07-03T16:54:56+03:00

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В Свердловской области по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой оценят доступность компьютерной томографии легких (КТ) для жителей региона. Росздравнадзор проверяет региональный минздрав и управление здравоохранения города. Как сообщается в ведомстве, проверка начата еще 16 июня.

- Росздравнадзором 16 июня 2020 начата проверка Минздрава Свердловской области и Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга, в ходе которой будет дана, в том числе, и оценка доступности КТ легких для жителей региона, - указано на сайте ведомства.

Проверку организовали после обращения жителей на сложности с КТ в регионе. В том числе, уральцы писали об этой проблеме в Instagram губернатору Евгению Куйвашеву.

ИСТОЧНИК KP.RU