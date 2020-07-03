2020-07-03T13:53:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Главный санврач Свердловской области рассказал о серьезном занижении статистики по коронавирусу

Дмитрий Козловских опубликовал письмо губернатору Евгению Куйвашеву
Лев ИСТОМИН
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Оказалось, что реальная статистика по коронавирусу в Свердловской области заниженаОказалось, что реальная статистика по коронавирусу в Свердловской области заниженаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских выступил с неожиданным заявлением. По его словам: официальная статистика по заболеваемости коронавирусом на Среднем Урале занижена, число экстренных извещений от больниц и официальные данные расходятся.

В письме приводятся конкретные цифры: так, с 8 по 14 июня лабораторно подтверждено 2 659 положительных результатов по коронавирусу, а было подано 1 784 экстренных извещения. С 15 по 21 июня зафиксировано 3 036 положительных результата, а подано 1 546 извещений.

- Удельный вес неподанных экстренных извещений в Екатеринбурге составил 18,7%, - рассказывает в официальном письме Дмитрий Козловских.

Официальное письмо. Фото: телеграм-канал "Екатеринбургерная"

Официальное письмо. Фото: телеграм-канал "Екатеринбургерная"

Сложившаяся ситуация на Среднем Урале, по мнению главного санитарного врача региона, является прямой угрозой жизни и здоровью жителей, а также способствует распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области.

- Ситуация влечет позднее выявление больных и инфицированных граждан, несвоевременное взятие на медицинское наблюдение, изоляцию больных, установление контактных, проведение противоэпидемиологических мероприятий, - заключает Дмитрий Козловских.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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