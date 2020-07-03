2020-07-03T10:57:08+03:00
Общество

В Свердловской области подтвердилось еще 227 случаев COVID-19

Количество жителей региона, у которых нашли коронавирус выросло до 13 499
Данил СВЕЧКОВ
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В Свердловской области увеличилось количество заболевших COVID-19.В Свердловской области увеличилось количество заболевших COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На Среднем Урале продолжает расти количество людей с подтвержденным коронавирусом. Так, по данным регионального оперативного штаба по борьбе с болезнью, COVID-19 за минувшие сутки был обнаружен у 227 человек. Из них 161 – жители Екатеринбурга. Остальные – жители других городов области.

- Всего в регионе зарегистрировано 13 499 случаев новой коронавирусной инфекции, - уточняют в оперативном штабе. - Состояние 141 госпитализированного оценивается как тяжелое, 110 из находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 - на аппаратах ИВЛ.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

При этом 7936 из них уже поправились. За сутки из больниц было выписано 199 человек. К сожалению, выросло и количество смертей от коронавируса. За сутки умерло еще семь человек. Общее число жертв новой болезни составляет 114.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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