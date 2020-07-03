Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 3 июля 2020: подготовка к ЕГЭ в условиях пандемии

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 224 человек. Выросло и число умерших от COVID-19 - за сутки печальная статистика пополнилась еще 6 жертвами пандемии. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале достигло отметки в 13 272 человека, а количество смертей – 107.

На данный момент 148 пациентов инфекционных отделений больниц находится в тяжелом состоянии, 116 из них попали в отделения интенсивной терапии, 56 подключены к аппаратам ИВЛ.

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Также на сегодняшний день полностью вылечились от коронавируса 7 737 человек, из них 123 – за последние сутки.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Свердловская область подготовилась к старту Единого государственного экзамена в условиях пандемии. По словам губернатора Евгения Куйвашева, сделано все возможное для того, чтобы обезопасить выпускников, которых в этом году больше 20 тысяч.

- Купили дезинфицирующие средства и средства защиты, организовали рассадку выпускников с учетом социальной дистанции, - говорит глава региона.

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Первые государственные экзамены в Екатеринбурге и Свердловской области проходят 3 июля.

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