2020-07-02T12:57:49+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге следователи не могут закончить дело об убийстве в банке из-за карантина по COVID-19

Сейчас Виталий Дикушин, обвиняемый в убийстве во время ограбления, находится на принудительном лечении
Евгений СТОЯНОВ
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Виталий Дикушин возвращался с работы вахты. В Екатеринбурге он был проездом. Фото: соцсетиВиталий Дикушин возвращался с работы вахты. В Екатеринбурге он был проездом. Фото: соцсети
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В Кировском районном суде Екатеринбурга продлили содержание в стационаре Виталию Дикушину. Мужчину подозревают в том, что он в октябре прошлого года совершил налет на банк «Открытие» на улице Малышева в Екатеринбурге. В ходе ограбления погиб случайный посетитель. Мужчина решил дать отпор грабителю, но погиб от выстрела из обреза.

По подозрению в преступлении задержали 37-летнего жителя Ростовской области Виталия Дикушина. Мужчина работал вахтовым методом и возвращался домой транзитом через Екатеринбург. Позже ему предъявили обвинения в убийстве и разбое. Но следователей появились сомнения во вменяемости Дикушина. В итоге по решению суда на время следствия его отправили на принудительное лечение.

2 июля в Кировском суде прошло очередное заседание по продлению этой меры пресечения для предполагаемого налетчика.

Попытка ограбления банка произошла в октябре прошлого года Фото: Евгений СТОЯНОВ

Попытка ограбления банка произошла в октябре прошлого годаФото: Евгений СТОЯНОВ

- Он пока содержится в стационаре. Окончить дело не получается из-за того, что следователь не может ознакомить обвиняемого с делом. В больницу его не пускают, так как там карантин. Следователь сможет к нему попасть только когда карантин снимут, - рассказал «КП» источник, осведомленный о ходе уголовного дела.

В Кировском районном суде «КП» рассказали, что действительно у них прошло заседании о продлении мер медицинского характера к Виталию Дикушину. Но об итоге суда сообщить отказались, так как речь идет о медицинских данных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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