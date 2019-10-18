В Екатеринбурге произошло вооруженное ограбление банка: есть погибший

В Екатеринбурге произошло вооруженное ограбление банка "Открытие". В полдень в отделение на Малышева, 128 ворвался мужчина с двуствольным ружьем. В первую очередь он выстрелил в камеру наружного видеонаблюдения. А после начал угрожать посетителям и работникам банка.

- Он ворвался в банк с обрезом. На голове у него была то ли маска, то ли чулок. Начал палить по камерам. Один мужчина, который в этот момент был в банке попытался обезвредить преступника. Но тот выстрелил. Попал в левое легкое, - рассказывает сотрудник банка. - Мужчина героически погиб еще до приезда скорой помощи.

- Злоумышленника попытался скрутить один из клиентов финансового учреждения, - подтверждает руководитель пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых. - В результате нападавший совершил роковой выстрел. Храбрый мужчина 1966 года рождения по имени Олег погиб на месте.

Нападавший житель Ростова-на-Дону.Фото: Евгений Стоянов

В этот момент на нападавшего кинулись другие посетители. Им удалось обезоружить стрелка и скрутить. Позднее на место прибыли сотрудники ЧОП и сыщики полиции.

- Личность нападавшего уже установлена - это житель Ростовской области 1982 года рождения. Зовут его Виталий, - добавляет Горелых. - Органы внутренних дел уже передали его дело в следственный комитет. Сейчас полиция выясняет причастен ли Виталий к другим преступлениям аналогичного характера.

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