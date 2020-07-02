2020-07-02T11:17:46+03:00
Общество

Шесть человек скончались: в Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 224 человек

К аппаратам ИВЛ сейчас подключены 56 человек
Евгений СТОЯНОВ
Поделиться:
Всего в регионе, по данным на 2 июля, выздоровели 7737 пациентов.Всего в регионе, по данным на 2 июля, выздоровели 7737 пациентов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области коронавирус подтвердился еще у В Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 224 человек. К сожалению, увеличилось и число умерших. По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в области за минувшие сутки скончались еще шесть человек, у которых был подтвержденный COVID-19. Общее число смертей больных с коронавирусом достигло 107 человек.

Всего за время вспышки коронавируса в Свердловской области зарегистрировано 13272 случаев инфекции.

В оперштабе уточнили, что больше всего новых случаев зафиксировано в Екатеринбурге. В столице Урала за минувшие сутки коронавирус выявили у 92 человек.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Сейчас 148 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 116 из них - в отделениях реанимации. 56 человек врачи подключили к аппаратам ИВЛ.

Всего в регионе, по данным на 2 июля, выздоровели 7737 пациентов.

Напомним, что за предыдущий день в области было зафиксировано 256 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Из-за них нам грозит второй круг изоляции»: в тольяттинском спортклубе два дня подряд устраивали массовые вечеринки
Организаторы тусовки вызвали негодование у мэра города Сергея Анташева, заявившего, что несмотря на послабления, ситуация с коронавирусом остается тяжелой [Видео]
Новости 24
«Раньше никогда не исчезал»: на Урале ищут 18-летнего парня, пропавшего в закрытом городе
В Екатеринбурге на участки для голосования пришли только здоровые люди
В центре Екатеринбурга лихач на BMW с «блатным» номером протаранил сразу четыре машины
«Бил электрошокером и палкой»: в Екатеринбурге директор фирмы напал на собственную продавщицу
Уральский боец Петр Ян номинирован на премию World MMA Awards
Мэр Екатеринбурга прокомментировал итоговую явку на голосовании по Конституции
Синоптики спрогнозировали засушливый июль на Урале
Свердловской Избирком озвучил предварительные итоги: большинство уральцев проголосовали за поправки
Пропал неделю назад: на Урале ищут пенсионера с татуировкой на левой кисти
В Свердловской области за сутки на коронавирус обследовали 8 491 человек
В Свердловской области явка на избирательных участках составила почти 50%
Уральцы стали активнее пользоваться междугородними автобусами
Мэр Верхней Салды передумал покидать свой пост