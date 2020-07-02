Шесть человек скончались: в Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 224 человек

В Свердловской области коронавирус подтвердился еще у В Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 224 человек. К сожалению, увеличилось и число умерших. По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в области за минувшие сутки скончались еще шесть человек, у которых был подтвержденный COVID-19. Общее число смертей больных с коронавирусом достигло 107 человек.

Всего за время вспышки коронавируса в Свердловской области зарегистрировано 13272 случаев инфекции.

В оперштабе уточнили, что больше всего новых случаев зафиксировано в Екатеринбурге. В столице Урала за минувшие сутки коронавирус выявили у 92 человек.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Сейчас 148 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 116 из них - в отделениях реанимации. 56 человек врачи подключили к аппаратам ИВЛ.

Всего в регионе, по данным на 2 июля, выздоровели 7737 пациентов.

Напомним, что за предыдущий день в области было зафиксировано 256 случаев заражения коронавирусом.