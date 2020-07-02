2020-07-01T16:20:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 2 июля 2020: возращение к привычной жизни и голосование в масках

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИН
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Город постепенно возвращается к привычной жизниГород постепенно возвращается к привычной жизниФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально зафиксировано 256 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 144 из них – в уральской столице.

Всего с начала пандемии на Среднем Урале зафиксировано 13 048 случаев COVID-19, из которых 7 614 завершились полным выздоровлением. За последние сутки от коронавируса вылечились 155 человек.

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Из числа больных 146 человек на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, 54 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Постепенно Екатеринбург и Свердловская область возвращаются к привычному образу жизни. В регионе разрешена работа магазинов площадью до 800 квадратных метров с отдельным входом, возобновилась работа летних кафе и ресторанов. Работают библиотеки и в ограниченном режиме фитнес-центры.

Динамика распространения коронавируса на Урале. Фото: Яндекс

Динамика распространения коронавируса на Урале. Фото: Яндекс

Режим самоизоляции распространяется на жителей Свердловской области старше 65 лет, которые находятся в зоне повышенного риска. На Урале стартовала пора сдачи ЕГЭ для выпускников 11 классов, которые поступают в высшие учебные заведения.

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Отметим, что накануне в Свердловской области состоялось голосование по поправкам в Конституцию РФ с соблюдением мер безопасности: на участках можно было голосовать только в масках, перчатках и после измерения температуры тела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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