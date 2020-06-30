«Есть риск заразиться в быту»: на атомном предприятии Новоуральска произошла вспышка COVID-19

На атомном предприятии АО «УЭХК» в закрытом свердловском городе Новоуральск произошла вспышка коронавируса: заразились 42 сотрудника. Большинство работников болеют, к счастью, бессимптомно – но это значительно усложняет процесс недопущения передачи вируса. Именно поэтому на одной из промплощадок комбината количество зараженных увеличилось до 30 человек. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «УЭХК», первый случай был зафиксирован еще в начале июня.

- Однако стоит отметить, что противокоронавирусные мероприятия и оперативный контроль на комбинате дают результат, все случаи оперативно локализуются с участием МРУ ФМБА России, - рассказали в пресс-службе. – В целом, УЭХК заблаговременно предпринял все необходимые меры для снижения риска заражения своих работников на предприятии.

Весь персонал был обеспечен масками, перчатками, дезинфекторами, санитайзерами с дезинфицирующей жидкостью. Каждого сотрудника тестируют на коронавирус – на сегодняшний день проведено больше 1130 тестов. Кроме того, территория всех промплощадок и служебных помещений постоянно обрабатывается.

- На предприятии ведется контроль использования защитных средств работниками (масок и перчаток), наличия в достаточном количестве дезинфицирующих средств, - добавили в пресс-службе комбината. – Но сегодня сохраняется реальный риск заражения работников в быту, уже после работы.

Напомним, на сегодняшний день в Новоуральске официально зафиксировано уже больше 400 зараженных коронавирусом. Всего же в Свердловской области эта цифра перевалила за 12 тысяч. 95 уральцев погибли, еще больше семи тысяч врачам все-таки удалось вылечить. При этом, по словам специалистов, Средний Урал до сих пор находится на плато, а эпидобстановка в регионе контролируемая.

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