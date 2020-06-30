2020-06-30T10:34:26+03:00
Общество

Снова пошли в рост: за сутки в Свердловской области нашли еще 276 заболевших COVID-19

Всего в регионе 12 792 случая коронавируса
Мария Трапезникова
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За сутки в Свердловской области нашли еще 276 заболевших COVID-19За сутки в Свердловской области нашли еще 276 заболевших COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали еще 276 случаев заражения коронавирусом. Кажется, статистика снова пошла в рост. Больше всего новых пациентов -из Екатеринбурга (+255). Остальные – жители других муниципалитетов. Всего же в регионе с начала пандемии зарегистрировано 12 792 случая COVID-19.

- Обращаем внимание на то, что в сегодняшней сводке учтены случаи заболевания, которые фиксировали в течение последней недели, но по разным причинам не были включены в ежедневные сводки, - объяснили в региональном оперштабе.

Эксперты отмечают, что ситуация в регионе контролируемая. «Мы сегодня по-прежнему находимся на плато. Какой-то устойчивой тенденции к улучшению ситуации по заболеваемости пока нет, но и всплески тоже отсутствуют – ежедневный прирост находится в районе 200 случаев», – сказала главный эпидемиолог министерства здравоохранения Свердловской области Галина Борисевич.

138 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 112 – в реанимации, еще 57 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 627. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, за минувшие сутки в Свердловской области подтвердили еще две смерти от коронавируса. Всего же в регионе погибли 95 человек.

Но хорошие новости тоже есть: с начала пандемии уральские врачи вылечили 7459 человек. За сутки выписали 150 человек.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции до 6 июля. Хотя недавно ограничения были смягчены – в регионе было разрешено открыться непродовольственным магазинам с отдельным входом и площадью до 800 «квадратов», библиотекам и автошколам.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 647 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 320 летальных исходов, выздоровело 412 650 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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