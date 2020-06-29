2020-06-29T13:10:05+03:00
Общество

В Свердловской области продлили режим самоизоляции по коронавирусу до 6 июля

Сидеть дома предписано людям старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Режим самоизоляции продлен еще на неделю.Режим самоизоляции продлен еще на неделю.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Коронавирус пока не отпускает Свердловскую область. За минувшие сутки было подтверждено еще 214 случаев COVID-19. В связи с этим в регионе еще на неделю продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также тех, у кого есть хронические заболевания. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал сегодня указ об этом.

Динамика распространения коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области на 29 июня Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области на 29 июняФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Продление режима самоизоляции для людей из групп риска позволит дополнительно обезопасить их в период распространения коронавирусной инфекции, - поясняют в оперативном штабе по борьбе с болезнью.

Добавим, что с начала пандемии в Свердловской области было зарегистрировано 12 516 случаев COVID-19. Из них выздоровело уже 7 309 человек. 93 заболевших умерли.

Указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и уже вступил в силу. Фото: оперативный штаб Свердловской области по борьбе с коронавирусом

Указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и уже вступил в силу. Фото: оперативный штаб Свердловской области по борьбе с коронавирусом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще две смерти: за сутки COVID-19 заразились 214 уральцев

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердились еще 214 случаев заражения коронавирусом. Больше всего – в Екатеринбурге (+180), остальные - из Березовскоо, Режа, Нижнего Тагила, Серова, Верхней Пышмы и других муниципалитетов. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему в России усыновляют по 30 тысяч сирот в год, а детдома не исчезают
Мы не любим этого замечать, но внутри России существует еще одна отдельная страна. Страна сирот. Со своими законами, судьбами и трагедиями. Который год ее пытаются реформировать, ликвидировать, влить в остальную страну. И ничего не выходит [Часть 2]
Новости 24
В Екатеринбурге буду судить автоворов, угнавших машины на три миллиона
Абоненты Tele2 с начала года проговорили 32 миллиарда минут внутри сети
В Екатеринбурге после протестов активистов изменили проект реконструкции парка XXII Партсъезда
Стало известно, когда в Свердловской области откроются кинотеатры
Розыск водителя: на Шартамшском рынке неизвестный на темной легковушке сбил бабушку и уехал
После драки с Собчак отец Сергий закрыл свой монастырь
Роспотребнадзор назвал район Екатеринбурга, в котором больше всего жителей покусали клещи
В Екатеринбурге погибла 25-летняя девушка
Волонтеров, помогающих уральцам в период пандемии, наградили медалями
В Екатеринбурге среди участников голосования разыграют семь иномарок и квартиру в Академическом
Отрабатывали схему: на Среднем Урале прошел пробный ЕГЭ без выпускников
На верхние места в купе ряда поездов начали действовать скидки от 40%
В Екатеринбурге через суд обследуют двухэтажный барак, который не ремонтировали больше 70 лет
Свердловским семьям с детьми до трех лет выплатят два миллиарда
За сутки от коронавируса умерли еще два уральца
Из Екатеринбурга в Калининград будет летать еще одна авиакомпания
Ксения Собчак вернулась в Москву после потасовки в монастыре под Екатеринбургом
Екатеринбуржец отсудил у коммунальщиков 387 тысяч за яму на дороге
По поправкам в Конституцию РФ проголосовали почти 700 тысяч уральцев
В Полевском наказали сотрудника мэрии, виновного в гибели бабушки во время урагана
Силовики поймали уральца, который пытался стащить со стройки бетономешалку
В уральской глубинке женщина устроила пожар, в котором погибли два ее ребенка, и отделалась штрафом
У екатеринбуржца забрали машину из-за долгов по кредиту
Автобус №43 в Екатеринбурге пойдет по другому маршруту