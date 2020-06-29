В Свердловской области продлили режим самоизоляции по коронавирусу до 6 июля

Коронавирус пока не отпускает Свердловскую область. За минувшие сутки было подтверждено еще 214 случаев COVID-19. В связи с этим в регионе еще на неделю продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также тех, у кого есть хронические заболевания. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал сегодня указ об этом.

Динамика распространения коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области на 29 июняФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Продление режима самоизоляции для людей из групп риска позволит дополнительно обезопасить их в период распространения коронавирусной инфекции, - поясняют в оперативном штабе по борьбе с болезнью.

Добавим, что с начала пандемии в Свердловской области было зарегистрировано 12 516 случаев COVID-19. Из них выздоровело уже 7 309 человек. 93 заболевших умерли.

Указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и уже вступил в силу. Фото: оперативный штаб Свердловской области по борьбе с коронавирусом

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