Еще две смерти: за сутки COVID-19 заразились 214 уральцев

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердились еще 214 случаев заражения коронавирусом. Больше всего – в Екатеринбурге (+180), остальные - из Березовскоо, Режа, Нижнего Тагила, Серова, Верхней Пышмы и других муниципалитетов. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 12 516 заболевших.

На сегодняшний день 150 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 114 – в реанимации. Еще 53 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 685. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Кроме того, за сутки в регионе подтвердили еще две смерти от коронавируса. Таким образом, всего на Среднем Урале зарегистрировано 93 погибших из Екатеринбурга, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Ревды, Верхней Пышмы, Абсеста и других муниципалитетов.

Но есть и хорошие новости: за все время в Свердловской области медикам удалось вылечить 7 309 пациентов. За сутки выписали 90 человек.

Напомним, 26 июня губернатор Евгений Куйвашев объявил о смягчении режима самоизоляции: на втором этапе глава региона разрешил открыться непродовольственным магазинам с отдельным входом и площадью до 800 «квадратов», библиотекам и автошколам. А также дал добро спортивным клубам на проведение тренировок на своих базах. При этом, по словам губернатора, все должны очень строго соблюдать меры санбезопасности.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 641 156 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 166 летальных исходов, выздоровело 403 430 человек.

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