В Свердловской области смягчили ограничения. По словам губернатора Евгения Куйвашева, свою работу могут возобновить магазины с отдельным входом до 800 «квадратов», библиотеки и автошколы. Кроме этого профессиональные спортивные клубы cмогут приступить к тренировкам на своих базах.

- При всем этом, я подчеркиваю, меры личнои безопасности граждан, соблюдение санитарных требовании Роспотребнадзора являются обязательными. Контроль за их исполнением мы будем вести постоянно, - добавил глава региона.

Ранее свердловский губернатор анонсировал открытие кафе и ресторанов, они смогут возобновить работу в режиме летних веранд. А недавно в регионе разрешили проводить индивидуальные тренировки в фитнес-клубах.

Напомним, что одной из главных тем минувшей недели стала смерть хирурга Областной клинической больницы № 1 Юрия Мансурова. Врач скончался от коронавируса на 55-м году жизни.

ОФИЦИАЛЬНО

За последние сутки на Среднем Урале было выявлено 193 новых случая COVID-19. Всего в регионе зарегистрировано 11877 случаев новой коронавирусной инфекции.

Состояние 131 госпитализированного оценивается как тяжелое, 108 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 59 – на аппаратах ИВЛ.

Всего уральские врачи вылечили 6786 пациентов. Зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 85.

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