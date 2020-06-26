2020-06-26T17:17:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области смягчили ограничения

Об этом в своем блоге сообщил губернатор Евгений Куйвашев
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Регион вышел на платоРегион вышел на платоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области смягчили ограничения. По словам губернатора Евгения Куйвашева, свою работу могут возобновить магазины с отдельным входом до 800 «квадратов», библиотеки и автошколы. Кроме этого профессиональные спортивные клубы cмогут приступить к тренировкам на своих базах.

- При всем этом, я подчеркиваю, меры личнои безопасности граждан, соблюдение санитарных требовании Роспотребнадзора являются обязательными. Контроль за их исполнением мы будем вести постоянно, - добавил глава региона.

Ранее свердловский губернатор анонсировал открытие кафе и ресторанов, они смогут возобновить работу в режиме летних веранд. А недавно в регионе разрешили проводить индивидуальные тренировки в фитнес-клубах.

Напомним, что одной из главных тем минувшей недели стала смерть хирурга Областной клинической больницы № 1 Юрия Мансурова. Врач скончался от коронавируса на 55-м году жизни.

ОФИЦИАЛЬНО

За последние сутки на Среднем Урале было выявлено 193 новых случая COVID-19. Всего в регионе зарегистрировано 11877 случаев новой коронавирусной инфекции.

Состояние 131 госпитализированного оценивается как тяжелое, 108 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 59 – на аппаратах ИВЛ.

Всего уральские врачи вылечили 6786 пациентов. Зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 85.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Свердловской области сообщил, как будет проходить ЕГЭ в условиях пандемии. Всего в регионе будет работать 157 пунктов приема экзамена (подробнее)

Пошли на спад: число зараженных COVID-19 в Екатеринбурге стало меньше, чем в области. Доля заболевших снизилась с 82% до 65% (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Екатеринбурге 2020: последние новости»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 24 июня 2020 года: радуемся за выздоровевшего экс-мэра, ждем снижения ставок по ипотеке и парад
Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 24 июня 2020 года
Новости 24
В Екатеринбурге перекроют две улицы, чтобы отремонтировать тепломагистраль
Нарушений нет: на Урале подвели итоги первого дня голосования по поправкам в Конституцию
Отменили ли доплаты воспитателям, работающим в дежурных группах: отвечает губернатор
В Екатеринбурге за взятку будут судить бывшего начальника районного отдела судебных приставов
Забор отлетел на пешеходов: в Екатеринбурге внедорожник въехал в ограждение
«Монашества никто не сможет лишить отца Сергия»: активист Максим Румянцев о деле опального схиигумена
В Екатеринбурге полиция устроила облавы на бутлегеров
Объявлен сбор средств для семьи скончавшегося от COVID-19 хирурга Мансурова
ВТБ Лизинг поддержал более 1,3 тысяч клиентов во время пандемии
В Екатеринбурге на две недели закрывают движение по Колмогорова
Tele2 запускает тариф для геймеров
На Урале дачник нашел у себя в огороде боевую гранату времен Великой Отечественной войны
В Екатеринбурге произошло два ДТП, в которых пострадали пешеход и мотоциклист
Появилось видео, как Собчак прорывается в монастырь к отцу Сергию
Стали известны итоги голосования в первый день по поправкам в Конституцию РФ в Свердловской области
После разлива нефти в Алапаевском районе следователи завели уголовное дело
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин презентовал две новые песни на радио «Комсомольская правда»
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%
Венский фестиваль в Екатеринбурге перенесут из-за коронавируса
Нашли 15 тысяч нарушений: в Екатеринбурге проверили, как автобусы перевозят пассажиров
В Екатеринбурге под суд отправили южанина, изнасиловавшего молодую девушку
В Екатеринбурге будут судить автомошенника, который украл машину, чтобы вернуть долг другу
СвЖД начала предоставлять скидки на внутрироссийские перевозки грузов на короткие расстояния
Следователи проверяют гимназию Екатеринбурга, где из-за поборов травили четвероклассника
Еще три человека забрала болезнь: количество смертей от коронавируса в Свердловской области выросло до 85
Ксения Собчак прорвалась на территорию Среднеуральского женского монастыря
Николай Коляда возьмет кредит, чтобы выплатить своим актерам зарплату