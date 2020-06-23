Губернатор Свердловской области сообщил, как будет проходить ЕГЭ в условиях пандемии

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:19:53+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подробно рассказал, как будут принимать ЕГЭ в этом году. Учитывая, что в регионе до 29 июня еще действует режим самоизоляции, выпускники все равно обязаны явиться в пункт сдачи. Их будет оборудовано 157, в том числе пять на дому для детей-инвалидов. Первое тестирование начнется уже 3 июля.

По словам губернатора, на бактерицидные облучатели, бесконтактные градусники, антисептики и другие средства защиты потратили из областного бюджета 43,9 миллионов рублей.

- В аудиториях выпускники будут сидеть в полутора метрах друг от друга, а чтобы избежать очередей в школах, составят график прихода на экзамен. Все сдающие ЕГЭ должны быть в масках. Кроме того, перед началом экзаменов всем участникам будут измерять температуру, и если окажется, что она повышена, будет предложено другое время для сдачи - с 3 по 8 августа, - сказал Евгений Куйвашев у себя на странице в Instagram.

В этом году экзамены решили сдавать около 20 тысяч человек. Выпускники чаще всего выбирают для сдачи ЕГЭ математику профильного уровня, обществознание, физику, биологию и информатику.

ИСТОЧНИК KP.RU