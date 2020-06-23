2020-06-23T13:31:55+03:00
Общество

Пошли на спад: число зараженных COVID-19 в Екатеринбурге стало меньше, чем в области

Доля заболевших снизилась с 82% до 65%
Мария Трапезникова
Поделиться:
Число зараженных COVID-19 в Екатеринбурге стало меньше, чем в областиЧисло зараженных COVID-19 в Екатеринбурге стало меньше, чем в областиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На сегодняшний день в Екатеринбурге официально зафиксировано 7 495 случаев заражения коронавирусом. Всего же в области эта цифра перевалила за 11 тысяч. При этом с начала пандемии погибли 75 человек и почти шесть тысяч – выздоровели.

По словам вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова, обстановка в регионе достаточно стабильная, однако в последнее время сильно возросло число пневмоний.

- Это связано с использованием КТ. Но, в любом случае, процент больных выше, чем какое-то время назад, - рассказал он. – Если говорить про Екатеринбург, то там ситуация имеет улучшение, заболевать коронавирусом стали в городе меньше, чем в других муниципалитетах области.

Как рассказал главный санврач регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских, до последней недели доля заболевших в Екатеринбурге была больше 82%. Однако на сегодняшний день она снизилась до 65%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На СвЖД восстанавливают еще два поезда в сообщении с Черноморским побережьем
В Екатеринбурге на полтора месяца перекроют улицу Шаумяна
Люди какого возраста заражаются COVID-19 чаще всего: отвечает главный санитарный врач Свердловской области
ВТБ на Южном Урале принял заявки на ипотеку под 6,5% почти на 1 миллиард рублей
Пошли на спад: число зараженных COVID-19 в Екатеринбурге стало меньше, чем в области
«В магазин идти опаснее, чем на участок»: екатеринбуржцы с высокой температурой смогу проголосовать вместе со всеми
«Дистанцию обеспечить невозможно»: главный санитарный врач Среднего Урала призвал уральцев не идти на Парад Победы
Глава Екатеринбурга потратит 600 миллионов, чтобы избавить жителей Химмаша от вони
1 июля уральцы смогут поддержать Екатеринбург в борьбе за звание «Города трудовой доблести»
В Екатеринбурге полиция разыскивает жертв автомошенника
«Никаких переговоров с террористами»: в гордуме Екатеринбурга высказались о противостоянии из-за парка за Дворцом молодежи