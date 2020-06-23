Пошли на спад: число зараженных COVID-19 в Екатеринбурге стало меньше, чем в области

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:31:55+03:00

Число зараженных COVID-19 в Екатеринбурге стало меньше, чем в области Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На сегодняшний день в Екатеринбурге официально зафиксировано 7 495 случаев заражения коронавирусом. Всего же в области эта цифра перевалила за 11 тысяч. При этом с начала пандемии погибли 75 человек и почти шесть тысяч – выздоровели.

По словам вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова, обстановка в регионе достаточно стабильная, однако в последнее время сильно возросло число пневмоний.

- Это связано с использованием КТ. Но, в любом случае, процент больных выше, чем какое-то время назад, - рассказал он. – Если говорить про Екатеринбург, то там ситуация имеет улучшение, заболевать коронавирусом стали в городе меньше, чем в других муниципалитетах области.

Как рассказал главный санврач регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских, до последней недели доля заболевших в Екатеринбурге была больше 82%. Однако на сегодняшний день она снизилась до 65%.

ИСТОЧНИК KP.RU