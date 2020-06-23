В Свердловской области за сутки нашли еще 182 случая COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки подтвердились еще 182 случая коронавируса. Больше всего их, как обычно, в Екатеринбурге. Всего же в регионе с начала пандемии зафиксировано 11 311 зараженных. Об этом рассказали в оперштабе.

Состояние 118 госпитализированных оценивается как тяжелое, 93 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 48 – на аппаратах ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 737. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Кроме того, в регионе погибли от COVID-19 еще четыре человека, таким образом, всего на Среднем Урале 75 смертей.

Но есть и хорошие новости: с начала пандемии в регионе удалось полностью вылечить почти шесть тысяч человек – 5 972. За сутки медики выписали из больниц 406 человек.

Напомним, в Свердловской области продлен режим самоизоляции – до 29 июня. При этом часть ограничений все-таки уже сняли: работать могут непродовольственные магазины с отдельными входами с улицы и площадью не больше 400 «квадратов». Чуть ранее губернатор Евгений Куйвашев анонсировал открытие кафе и ресторанов (сейчас они могут работать только в режиме самовывоза или доставки), но, кажется, пока что это откладывается до лучшей эпидобстановки.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 599 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 359 летальных исходов, выздоровело 356 429 человек.

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