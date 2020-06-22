Пока без ресторанов: в Свердловской области продлили ограничительные меры

В Свердловской области продлили ограничительные меры до 29 июня. Об этом в своем блоге сообщил губернатор Евгений Куйвашев

- Количество выявленных случаев коронавируса, согласно ежедневной статистике, снижается. Если тенденция сохранится, к середине недели я рассмотрю возможность ослабления режима повышенной готовности досрочно, - написал глава региона.

В конце прошлой недели губернатор Евгений Куйвашев снял ряд ограничений по коронавирусу. Вот список того, что по-прежнему под запретом, а что уже доступно.

ЧТО МОЖНО

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий на стадионах, открытых спортивных площадках.

Для всех объектов обязательны масочный режим, социальное дистанцирование, нормы по числу людей в помещении - не более 10% посетителей от вместимости объекта. Например, домашние матчи ФК «Урал» доступны для зрителей со стадиона. В случае «Екатеринбург Арены» это 3 500 человек;

Спиртное вновь продается с 08:00 до 23:00 (три месяца время продажи было сокращено с 10:00 до 19:00);

Могут снова работать солярии, салоны красоты и фитнес-центры. Последним разрешено проводить только индивидуальные занятия;

Общепит может работать на доставку или на вынос;

Свою работу могут возобновить непродовольственные магазины с площадью до 400 квадратных метров, при наличии отдельного входа с улицы. Иными словами – послабление режима никак не сказалось на торговых центрах, они все также закрыты.

ЧТО НЕЛЬЗЯ

- Посещать кафе и рестораны;

- Для жителей старше 65 лет и свердловчан с хроническими заболеваниями сохранен режим самоизоляции;

- В регионе по-прежнему действует масочный режим, кроме этого необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.

КСТАТИ

Губернатор также анонсировал открытие кафе и ресторанов во время следующего этапа снятия ограничений.

В свою очередь министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка уже проводит опрос руководителей заведений общепита, чтобы узнать о возможностях работы в формате летних веранд.

- Мы предполагаем, что на следующем этапе снятия ограничений смогут открыться летние веранды. Точных сроков пока назвать не могу, все, как вы знаете, будет зависеть от эпидемиологической ситуации, - написал в своем блоге глава Среднего Урала.