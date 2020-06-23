Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 23 июня 2020 года: снижение заболеваемости и продление ограничений

СТАТИСТИКА

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки зафиксировано еще 197 случаев заболевания коронавирусом. Всего на Среднем Урале - 11 129 случаев заражения COVID-19.

Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Екатеринбурге (+133 случая), Нижнем Тагиле, Ирбите, Алапаевске, Камышлове, Ревде, Березовском и других населенных пунктах Свердловской области.

«Герои среди нас». Как врачи Екатеринбурга и Свердловской области борются с COVID-19: интервью с вице-губернатором 00:00 00:00

На данный момент 119 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 47 подключены на аппаратах ИВЛ, 687 человек находятся в состоянии средней тяжести, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.

Всего в регионе жертвами коронавируса стал 71 человек (+1 за сутки). Случаи заболевания с летальным исходом зафиксированы в Красноуфимске, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Богдановиче, Верхней Пышме, Асбесте, Нижней Салде, Камышлове, Североуральске и Ревде.

С начала пандемии коронавируса уральские медики вылечили от COVID-19 5 566 человек. За прошедшие сутки домой выписали 70 человек.

Губернатор Евгений Куйвашев продлил действие ограничительных мер, но оставил пространство для маневра к середине неделиФото: Алексей БУЛАТОВ

ЕДИМ ДОМА

В Екатеринбурге и Свердловской области продлили ограничения до 29 июня решением губернатора Евгения Куйвашева. Причиной стала неутешительная статистика, которая снижается достаточно медленно.

В случае положительной динамики глава региона к середине недели может пересмотреть свое решение в сторону смягчения режима.

На сегодняшний день в Екатеринбурге и Свердловской области можно заниматься спортом на улице, включая открытые площадки, работать соляриям, салонам красоты, фитнес-клубам (в формате индивидуальных занятий), заведениям общепита на вынос и доставку.

На передовой борьбы. Как медики Екатеринбурга и Свердловской области работают в условиях пандемии коронавируса 00:00 00:00

Также могут работать магазины с непродовольственными товарами площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом. Торговые центры и досуговые учреждения пока закрыты. Алкогольная продукция теперь снова продается с 8 до 23 часов.

В Екатеринбурге и населенных пунктах региона по-прежнему запрещено посещать кафе и рестораны, посещать общественные места без масок, а жителям старше 65 лет с хроническими заболеваниями нарушать режим самоизоляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пока без ресторанов: в Свердловской области продлили ограничительные меры. Они будут действовать до 29 июня 2020 года (подробнее)

Кто в Екатеринбурге и Свердловской области чаще всего умирает от коронавируса: отвечает главный патологоанатом. На 22 июня в регионе от COVID-19 погиб 71 человек (подробнее)

Почему умершие от коронавируса уральцы не сразу попадают в сводку: отвечает патологоанатом. С начала пандемии коронавируса в Свердловской области от инфекции скончался 71 человек (подробнее)