Кто в Екатеринбурге и Свердловской области чаще всего умирает от коронавируса: отвечает главный патологоанатом

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:14:42+03:00

Специалисты-медики на передовой в борьбе с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 22 июня в регионе от COVID-19 погиб 71 человек

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Каждый день сводки пополняются по 1-2 новыми жертвами коронавируса из числа жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Всего же с начала пандемии COVID-19 на Среднем Урале от опасного вируса погиб 71 человек.

Главный патологоанатом Свердловской области Юлия Игумнова рассказала о том, кто чаще всего становится жертвой коронавируса. Ни один житель региона младше 30 лет по состоянию на 22 июня не умер от инфекции.

Около половины всех погибших – 48% - лица старше 70 лет, 30% случаев с летальным исходом – старше 80 лет. То есть, больше всего COVID-19 атакует людей старшего поколения. Также инфекции в большей степени подвержены люди с серьезными заболеваниями.

Юлия Игумнова рассказала о том, кто становится жертвами коронавируса. Фото: све.рф

- У половины умерших в возрасте до 70 лет были такие тяжелые фоновые заболевания, как бронхиальная астма, ожирение и сахарный диабет, - рассказывает Юлия Игумнова.

По ее словам, количество заболевших коронавирусом мужчин и женщин примерно одинаковое, пишет све.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU