Почему умершие от коронавируса уральцы не сразу попадают в сводку: отвечает патологоанатом
Каждый день в Екатеринбурге и Свердловской области статистика пополняется новыми жертвами коронавирусной инфекции. Обычно в сводку по COVID-19 по 1-2 случая в сутки. Всего на данный момент от нее погиб 71 человек. Насколько свежие данные в федеральную и региональную сводку передают уральские специалисты, объяснила главный патологоанатом Свердловской области Юлия Игумнова.
По словам специалиста, после смерти пациента родственникам выдается медицинское свидетельство, код которого попадает в статистику ЗАГСа и Росстата. Однако в ходе вскрытия далеко не всегда сразу можно установить точную причину смерти.
Поэтому зачастую выдается предварительное свидетельство, которое после проведения всех исследований заменяется на окончательное.
- Обязательно проводится посмертный анализ ПЦР, гистологическое исследование. Далее патологоанатом анализирует все полученные данные и пишет диагноз, после чего материалы вскрытия присылаются мне для консультации и формулировки окончательного диагноза, - рассказывает Юлия Игумнова. – Только после этого случай считается законченным и попадает в статистику.
Именно поэтому в статистику смертей от коронавируса попадают не те, кто умер вчера. Для всех исследований и выводов специалистам дают 30 календарных дней , сообщает сайт све.рф.
ИСТОЧНИК KP.RU