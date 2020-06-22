Почему умершие от коронавируса уральцы не сразу попадают в сводку: отвечает патологоанатом

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:53:10+03:00

С начала пандемии коронавируса в Свердловской области от инфекции скончался 71 человек

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Каждый день в Екатеринбурге и Свердловской области статистика пополняется новыми жертвами коронавирусной инфекции. Обычно в сводку по COVID-19 по 1-2 случая в сутки. Всего на данный момент от нее погиб 71 человек. Насколько свежие данные в федеральную и региональную сводку передают уральские специалисты, объяснила главный патологоанатом Свердловской области Юлия Игумнова.

По словам специалиста, после смерти пациента родственникам выдается медицинское свидетельство, код которого попадает в статистику ЗАГСа и Росстата. Однако в ходе вскрытия далеко не всегда сразу можно установить точную причину смерти.

Поэтому зачастую выдается предварительное свидетельство, которое после проведения всех исследований заменяется на окончательное.

- Обязательно проводится посмертный анализ ПЦР, гистологическое исследование. Далее патологоанатом анализирует все полученные данные и пишет диагноз, после чего материалы вскрытия присылаются мне для консультации и формулировки окончательного диагноза, - рассказывает Юлия Игумнова. – Только после этого случай считается законченным и попадает в статистику.

Именно поэтому в статистику смертей от коронавируса попадают не те, кто умер вчера. Для всех исследований и выводов специалистам дают 30 календарных дней , сообщает сайт све.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU