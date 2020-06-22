Еще одна смерть от COVID-19: на Среднем Урале нашли 197 заболевших

В Свердловской области за сутки подтвердились еще 197 случаев коронавируса. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+133). Всего же в регионе зафиксировано больше 11 тысяч зараженных – 11 129.

Кроме того, новыми пациентами стали жители Алапаевска, Ирбита, Камышлова, Нижнего Тагила, Березовского, Ревды и других муниципалитетов.

Состояние 119 госпитализированных оценивается как тяжелое, 93 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 47 – на аппаратах ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 687. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Кроме того, сегодня стало известно еще об одной смерти от COVID-19. Всего в регионе – 71 погибший из Красноуфимска, Богдановича, Екатеринбурга, Ревды, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Североуральска, Камышлова, Асбеста и Нижней Салды.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось поставить 5 566 пациентов. За сегодня из больниц выписали 70 человек.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 592 280 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 206 летальных исходов, выздоровело 344 416 человек.

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