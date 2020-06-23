Из-за коронавируса на Среднем Урале вполовину упала прибыль кафе и ресторанов

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:22:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за пандемии коронавируса прибыль кафе и ресторанов на Среднем Урале упала больше, чем на половину – на 60%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном портале Свердловскстата. В апреле процент увеличился до 60,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в мае, наоборот, чуть снизился – до 58,9%.

Если переводить цифры в деньги, то это примерно 2,7 миллиардов и 2,6 миллиардов соответственно.

Напомним, что кафе и рестораны пришлось закрыть от посетителей еще в конце марта – с тех пор, как в Свердловской области ввели режим самоизоляции. Могли работать только те заведения общепита, которые осуществляли доставку. А не так давно губернатор анонсировал «осторожное» открытие заведений – то есть, с соблюдением все мер санбезопасности. Но, кажется, кафе и ресторанам снова придется подождать – в регионе продлили режим самоизоляции до 29 июня.

Всего в Свердловской области на сегодняшний день больше 11 тысяч заболевших. За все время от коронавируса погиб 71 человек, еще 5 566 пациентов удалось вылечить.

ИСТОЧНИК KP.RU