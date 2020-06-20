2020-06-20T15:40:35+03:00
Общество

В Свердловской области анонсировали открытие кафе и ресторанов

Их могут открыть уже на следующем этапе снятия ограничений
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Пока они работают лишь на доставку или на выносПока они работают лишь на доставку или на выносФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал открытие кафе и ресторанов. В своем блоге в Instagram он собщил, что это может произойти в ближайшем будущем

- Мы предполагаем, что на следующем этапе снятия ограничений смогут открыться летние веранды. Точных сроков пока назвать не могу, все, как вы знаете, будет зависеть от эпидемиологической ситуации, - написал глава Среднего Урала.

Губернатор отметил, что министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка уже проводит опрос руководителей заведений общепита, чтобы узнать о возможностях работы в формате летних кафе или веранд с учетом соблюдения санитарных правил.

Отметим, что несмотря на плачевную статистику, губернатор Евгений Куйвашев разрешил работать соляриям, фитнес-центрам и салонам красоты. Также он не придавая широкой огласке вернул продажу спиртного до 23:00, что на четыре часа дольше, чем было в начале режима самоизоляции.

ОФИЦИАЛЬНО

На Среднем Урале зарегистрировано 224 новых случая COVID-19. Всего в регионе зарегистрирован 10725 случаев новой коронавирусной инфекции. Состояние 82 госпитализированных оценивается как тяжелое, все они находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 44 – на аппаратах ИВЛ.

Выписано 299 человек. Всего уральские врачи вылечили 5359 пациентов. Зарегистрировано 5 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 69.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не можем на земле – сделаем в небе»: уральские военные провели «Бессмертный полк» под облаками. Показываем, как это выглядело внутри самолета (подробнее)

«С божьей помощью»: в Екатеринбурге врачи отказались госпитализировать преподавателя УрФУ с раком и жуткой болью. Скорая сказала ехать в больницу, а в больнице посоветовали вызвать скорую (подробнее)

Думала спина болит, а оказался рак: на Урале скончалась многодетная мать

Врачи не сразу смогли поставить страшный диагноз жительнице Краснотурьинска Екатерине Тулиновой. Сначала думали, что это осложнения после рождения третьего ребенка (подробнее)

«Слишком доверяли врачам»: екатеринбурженка, которой поставили неверный диагноз, скончалась.

Накануне онколог сообщил мужу Дарьи Антроповой, что девушку нельзя спасти. Весной 2019 года у нее диагностировали саркому Юинга (подробнее)

«Я был в ужасе»: следователи перепутали имя умершей екатеринбурженки, которой поставили неверный диагноз

Дарья Антропова умерла на руках у мужа Кирилла в поезде, на котором пара возвращалась домой из Москвы (подробнее)

«Пришла с воспалением, а оказался рак»: на Урале женщина с модельной внешностью борется с онкологией (подробнее)

Пришел в больницу с герпесом, а оказался рак: радиоведущий из Екатеринбурга борется с опасным заболеванием (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Еще 224 человека заболели коронавирусом в Свердловской области
«Урал» уступил «Рубину» в Екатеринбурге
Страшный сон курильщика: в Свердловской области уничтожили 15 тысяч пачек сигарет
На Урале гаишники написали обращения к пешеходам на асфальте
Получил сотрясение и ушиб голени: на Юго-Западе Citroen сбил 17-летнего велосипедиста
Губернатор Евгений Куйвашев разрешил проводить в Свердловской области массовые мероприятия
«Хотим разговаривать лично, а не через монитор»: в Екатеринбурге отменили фестиваль The Beatles Fest
В Ельцин-Центре начали проводить тесты на антитела к COVID-19
Влетел в забор и перевернулся: на Урале погиб водитель Lada Kalina
Рассекали по полю на розовом «Урале» с коляской: Клава Кока и Niletto сняли клип на новую песню
ВТБ Капитал Инвестиции будет развивать коммуникацию с клиентами в Telegram
В Екатеринбурге из лампад выложат фразу «21 ИЮНЯ. ПОМНИМ»
На месте работают следователи, полиция и МЧС: в Екатеринбурге пенсионер на легковушке насмерть сбил байкера
В Екатеринбурге запустили в работу отремонтированные в Питере вагоны метро
Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%
Закроют ли на Среднем Урале алкомаркеты в жилых домах: отвечает губернатор Евгений Куйвашев
Дети из Екатеринбурга смогут уехать в лагеря со 2 июля
За два дня на бесплатное тестирование на антитела записались 18 тысяч свердловчан
Свердловская область вышла на плато, несмотря на прирост смертей от коронавируса