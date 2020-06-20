В Свердловской области анонсировали открытие кафе и ресторанов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал открытие кафе и ресторанов. В своем блоге в Instagram он собщил, что это может произойти в ближайшем будущем

- Мы предполагаем, что на следующем этапе снятия ограничений смогут открыться летние веранды. Точных сроков пока назвать не могу, все, как вы знаете, будет зависеть от эпидемиологической ситуации, - написал глава Среднего Урала.

Губернатор отметил, что министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка уже проводит опрос руководителей заведений общепита, чтобы узнать о возможностях работы в формате летних кафе или веранд с учетом соблюдения санитарных правил.

Отметим, что несмотря на плачевную статистику, губернатор Евгений Куйвашев разрешил работать соляриям, фитнес-центрам и салонам красоты. Также он не придавая широкой огласке вернул продажу спиртного до 23:00, что на четыре часа дольше, чем было в начале режима самоизоляции.

ОФИЦИАЛЬНО

На Среднем Урале зарегистрировано 224 новых случая COVID-19. Всего в регионе зарегистрирован 10725 случаев новой коронавирусной инфекции. Состояние 82 госпитализированных оценивается как тяжелое, все они находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 44 – на аппаратах ИВЛ.

Выписано 299 человек. Всего уральские врачи вылечили 5359 пациентов. Зарегистрировано 5 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 69.

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