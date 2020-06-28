2020-06-27T21:31:52+03:00
Общество

Сколько уральцев протестируют на антитела к COVID-19 и по какому принципу отбираются кандидаты: объясняет Роспотребнадзор

Бесплатные анализы начали делать с 24 июня, сдать их записались 15 тысяч волонтеров
Мария Трапезникова
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Бесплатные анализы на антитела к коронавирусу начали делать с 24 июня, сдать их записались 15 тысяч волонтеровБесплатные анализы на антитела к коронавирусу начали делать с 24 июня, сдать их записались 15 тысяч волонтеровФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 24 июня в Екатеринбурге и Свердловской области началось бесплатное тестирование на антитела к COVID-19. Проводит его региональный Роспотребнадзор. Тестирование продлится ровно неделю, сейчас подать заявку уже нельзя. Каждому отдельному участнику результат исследование может сказать, есть ли у него иммунитет к коронавирусу – то есть встречался ли он уже с ней, или нет.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в региональном Роспотребнадзоре, анкеты на участие заполнили порядка 15 тысяч волонтеров. Возраст желающих – от 0 до 92 лет. Конечно, большая часть из них – жители Екатеринбурга и близлежащих городов. Но, в общем же, сдать тест захотели жители 78 населенных пунктов области.

Для выяснения состояния коллективного иммунитета уральцев из 15 тысяч желающих будет протестировано около трех тысяч человек разных возрастов. Всего – семь категорий: от 0 до 17, от 18 до 30, от 30 до 39, от 40 до 49, от 50 до 59, от 60 до 69, и 70+.

Каждому волонтеру, пришедшему сдавать кровь, выдается вот такое согласие Фото: Мария Трапезникова

Каждому волонтеру, пришедшему сдавать кровь, выдается вот такое согласиеФото: Мария Трапезникова

- В каждой категории должно быть набрано определенное количество человек. Компьютер, который формирует списки, настроен на возрастные категории, без особого отнесения к месту жительства. Но, при этом, конечно, когда тест проведен, будут учитываться следующие факты: болел человек «ковидом» или нет, встречался он с зараженными или нет, где он живет – в мегаполисе или в глубинке, - объяснили в пресс-службе ведомства. – В данном случае идет компьютерная выборка, она случайная: в определенной возрастной группе нужно было набрать определенное количество людей.

У всех кандидатов берут кровь из вены, после чего биоматериалы направляются на исследование в лабораторию Роспотребнадзора. Информация о результатах сообщается через 7-10 дней после взятия теста. Ее передают волонтеру либо по телефону, либо по электронной почте, которая была указана в анкете. Тестирования проводятся в поликлиниках Свердловской области по месту жительства и в заборных пунктах филиала «Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области». Процедура проводится вместе с региональным Минздравом.

- Все это тестирование задумано для того, чтобы понять, как нам в дальнейшем вести себя с коронавирусом в рамках нашей страны и населения, в частности – в Свердловской области. Что-то, может, необходимо будет позже дополнить, что-то, наоборот, является лишним, - добавили в пресс-службе.

Получивший результат теста человек будет понимать, во-первых, есть ли у него антитела к коронавирусу, а, во-вторых, переболел ли он бессимптомно уже или нет.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 12 093 случаев заражения коронавирусом. Из этого числа 90 человек погибли, еще больше семи тысяч медикам удалось вылечить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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