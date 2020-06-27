Впервые за несколько дней: число новых заболевших COVID-19 на Среднем Урале снова превысило 200 человек

Около пяти дней в Свердловской области держалась планка – меньше 200 новых заболевших коронавирусом за сутки. Однако сегодня она рухнула – за сутки в регионе обнаружили 216 новых зараженных. Больше всего случаев – в Екатеринбурге (+113). Кроме этого, новыми пациентами стали жители Верхней Пышмы, Ревды, Первоуральска, Нижнего Тагила, Ирбита и других муниципалитетов. Всего же на Среднем Урале с начала пандемии официально подтверждено 12 093 заболевших.

136 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 105 – в реанимационном отделении. Еще 56 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 608. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, за минувшие сутки в области погибли от COVID-19 еще пять человек –таким образом, всего с начала пандемии в регионе 90 смертей.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось выписать из больниц 7009 человек. За сутки вылечили 223 пациента.

Напомним, что накануне губернатор Евгений Куйвашев объявил об очередном смягчении режима самоизоляции. Так что теперь снова работать смогут магазины с отдельным входом с улицы и площадью до 800 «квадратов», библиотеки и автошколы. А профессиональные спортивные клубы смогут приступить к тренировкам на собственных базах. Чуть раньше губернатор анонсировал открытие кафе и ресторанов, но, кажется, пока что это откладывается. Но около недели назад в области смогли открыться фитнес-центры – они могут проводить пока что только индивидуальные тренировки.

- При всем этом, я подчеркиваю, меры личной безопасности граждан, соблюдение санитарных требовании Роспотребнадзора являются обязательными. Контроль за их исполнением мы будем вести постоянно, - добавил глава региона.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 627 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 8 969 летальных исходов, выздоровело 393 352 человека.

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