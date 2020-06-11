Вдова единственного в Свердловской области врача, погибшего от коронавируса: «Он только-только поборол рак»

Из стопки фотографий Галина Александровна вытягивает одну наугад. На черно-белом снимке молодой врач Анатолий Манаков. В крепких руках медик держит акустическую гитару, от солнца его спасают темные очки.

- Это Анатолий Иванович на дне медицинского работника выступает, - с грустью вспоминает его вдова Галина Александровна. Она тоже медик, врач-терапевт высшей категории. – Вы бы слышали, как он пел! Очень любил гитару, стихи Высоцкого и Окуджавы.

Галина Александровна задумчиво перебирает фотокарточки. 10 мая Анатолий Манаков ушел из жизни. Он возглавлял отделение народной медицины в Госпитале для ветеранов войн в Екатеринбурге и стал единственным врачом в Свердловской области, кого забрала новая болезнь - коронавирус.

Анатолий Манаков очень любил петь песни на стихи Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы. Фото: предоставлено Галиной Манаковой

ОТСТАИВАЛ САНАТОРИЙ В «ЛИХИЕ 90-Е»

- В начале 90-х я работала главным терапевтом областного курортного управления. А Толя - главным врачом санатория в Нижних Сергах, - вспоминает Галина Манакова. - Однажды в 1993 году зимой в пансионате в Асбесте проходило совещание работников областных курортов, а после него для всех сотрудников был устроен вечер отдыха. Анатолий Иванович пригласил меня на танец. Я почувствовала на себе его теплые руки, настолько трепетные и нежные, что потом ходила совершенно ошеломленная. Не понимала, как я буду жить без этих рук.

С Галиной Александровной мы сидим на детской площадке во дворе их дома. Пока шли сюда, иногда она начинала прихрамывать – последствие сильного стресса, который пришлось пережить после смерти мужа. Позади нее видно окна их квартиры с мандариновым деревцем на подоконнике.

Свадьба Анатолия и Галины. Фото: предоставлено Галиной Манаковой

Вспоминая супруга, Галина Александровна невольно начинает улыбаться.

День, когда Анатолий пригласил Галину на танец, она называет «тот вечер в Асбесте», признавая, что одна случайная встреча предопределила для них все последующие 27 лет жизни. Тогда в 1993 году у Анатолия уже была жена, да и у Галины был муж, но счастливы они в этих браках не были.

- После той встречи мы с Анатолием больше не расставались, - продолжает Галина Манакова. - Я ушла из управления и переехала в санаторий в Нижние Серги. Там мы с Толей двойной тягой начали вытаскивать курорт из разрухи. На дворе ведь были 90-е. Проблемы начались, когда у санатория забрали котельную и полностью запитали его от местного завода. Он стал предъявлять нам огромные счета за коммуналку. Нам перерезали провода, а потом сотрудники завода дежурили, чтобы не дать нашим электрикам их восстановить.

Анатолий Иванович (крайний слева) в кружке самодеятельности города Нижние Серги. Фото: предоставлено Галиной Манаковой

Однажды, когда санаторию в очередной раз отключили электричество, в нем отдыхали 100 человек, среди которых было 30 детей. Чтобы приготовить для них ужин, сотрудникам санатория пришлось развести на улице большой костер.

- Для отдыхающих это было романтично, а для нас стресс, - вспоминает Галина. - Ведь надо было соблюсти все санитарные правила, чтобы не допустить инфекций.

ВЫЛЕЧИЛ 20 ТЫСЯЧ ПАЦИЕНТОВ

Еще в санатории Анатолий Манаков начал лечить пациентов от болезней суставов при помощи пчелиного яда. Эта процедура называется пчелоужаление, или апитерапия. Этим методом медик интересовался еще в юности, когда съездил к дяде, работавшему врачом в Красноярском крае, и увидел, как укус пчелы помогает пациентам.

- Мы с Анатолием Ивановичем разработали методику лечения пациентов малыми дозами пчелиного яда, - рассказывает Галина Манакова. - У любого лечебного вещества есть побочные действия. Пчелиный яд, например, может вызвать аллергию. Классики апитерапии рекомендовали лечить большими дозами пчелиного яда. А мы с мужем выяснили, что малые дозы настолько же эффективны, зато побочное действие менее выражено.

Анатолий Иванович с коллегами. Фото: предоставлено Галиной Манаковой

В 1999 году из-за смены собственника работать в санатории стало сложно – Анатолию Манакову пришлось уйти. Но тогда помог Семен Исаакович Спектор. Он пригласил его в Свердловский областной госпиталь ветеранов войн, которым тогда руководил. Предложил открыть в поликлинике отделение народной медицины. Сначала, правда, это был лишь небольшой кабинет, но с годами он вырос в полноценное отделение.

- Первое время было определенное недоверие, скептицизм со стороны коллег – вот пришли с курорта с какими-то пчелками… Но постепенно людская молва начала распространяться, пациентов становилось все больше, - вспоминает Галина Манакова. - В итоге за 20 лет мы пролечили более 20 тысяч пациентов.

В 90-е Анатолий Иванович руководил санаторием в Нижних Сергах. На этом снимке коллеги поздравляют его с днем рождения. Фото: предоставлено Галиной Манаковой

За помощью к Анатолию Ивановичу обращались люди с онкологическими заболеваниями, солдаты, прошедшие «горячие точки», инвалиды Великой Отечественной войны. В месяц на лечение пациентов у Анатолия Манакова с коллегами уходило около 1500-2000 пчел. Их они разводили самостоятельно - в госпитале есть ульи специально для апитерапии.

- Одна из причин, почему он пошел в мединститут – это нелюбовь к математике, технике и электронике, - улыбается Галина Манакова. - Все что касается гаджетов и работы с компьютером, было на мне. Зато он много читал. «Трех мушкетеров» знал наизусть. В книгах Дюма были все его идеалы. Очень любил мультики. Приходил с работы и сразу включал их. У него было стремление к историям, в которых побеждает добро.

ПРОБЫЛ В РЕАНИМАЦИИ ДВА ЧАСА

В 2012 году у Анатолия Манакова нашли злокачественную опухоль кожи – меланому. Чтобы побороть ее понадобилось семь лет, три операции и восемь химиотерапий.

- Тогда нашим девизом были слова из стихотворения Евгения Евтушенко «Любимая спи», - говорит Галина Манакова и зачитывает наизусть заученные строки, - «мы на шаре земном, свирепо летящем, грозящем взорваться, - и надо обняться, чтоб вниз не сорваться, а если сорваться - сорваться вдвоем».

Теннис был одним из его любимых видов спорта. Фото: предоставлено Галиной Манаковой

Годы борьбы не прошли даром. В 2019 году ПЭТ КТ показало полное отсутствие патологических клеток. Анатолий Манаков вылечился от меланомы. Но жить после этого ему оставалось лишь несколько месяцев.

- Горькая ирония судьбы – такую страшную болезнь поборол, а коронавирус поставил точку в судьбе, - вздыхает Галина.

Когда Свердловская область перешла на режим самоизоляции, как люди старше 65 лет, они имели полное право переждать пандемию дома. Но Анатолий Иванович не захотел оставить пациентов без помощи.

- Я уговаривала его закрыть отделение, потому что госпиталь уже готовился к переходу на прием коронавирусных пациентов. Да и я уже сидела дома. А он сказал: «Вот закроют госпиталь, тогда и я закрою отделение, и уйду», - вспоминает Галина. - Начали болеть сотрудники. А 5 мая Толя почувствовал себя плохо. Поднялась температура до 37,2. Мы отгоняли от себя мысль о коронавирусе. И 6 числа днем он действительно почувствовал себя хорошо. А вечером снова поднялась температура. Утром 7 мая я его послушала – у него было ослабленное дыхание. А мы в тот момент были на даче. Сказала мужу ехать домой в город и вызывать «скорую».

Со своей супругой Анатолий Манаков познакомился в 1993 году, после чего они уже не расставались. Фото: предоставлено Галиной Манаковой

Приехавшая бригада медиков проверила содержание кислорода в крови. Из-за поражения легких у некоторых пациентов с COVID-19 он падает, из-за чего начинают страдать внутренние органы.

- У Анатолия кислород в крови упал до 50%. Это очень плохой показатель, - говорит Галина. - В машине «скорой» ему дали подышать кислородом. Он звонил мне, говорил, что сразу почувствовал бодрость.

Анатолия положили в стационар 14-й больницы. Галину, как человека контактировавшего с ним – в другую. Галина показывает телефон - 10 мая супруг позвонил ей 30 раз… Это был последний день его жизни.

- Он тогда позвонил мне, сказал, что температура не снижается и ему все хуже. Говорил, что согласится на палату интенсивной терапии, - тихонько говорит Галина. - Он предупредил, что больше мне пока звонить не сможет.

Спустя два часа Анатолий умер. Его смерть была неожиданностью для всех, кто его знал. Были версии, что причиной на самом деле стала онкология. Ее придерживались и некоторые коллеги Манакова по госпиталю.

- Это была ошибочная версия, - отмечает Галина Манакова. - На вскрытии не было обнаружено никаких признаков онкологии. В акте на первом месте новая коронавирусная инфекция.

Он очень любил читать, говорят об Анатолии Манакове его близкие. А роман Александра Дюма «Три мушкетера» знал наизусть. Фото: предоставлено Галиной Манаковой

«ОН ВСЕГДА УЛЫБАЛСЯ»

Галину Манакову проверяли на COVID-19 дважды. Но результат оказался отрицательным. Она не заразилась. Кабинет Анатолия Ивановича сейчас пустует. Все в нем стоит примерно так, как и стояло в последний день его работы. Лишь в процедурном кабинете в банке с прозрачной водой извиваются пиявки, да на балконе хирургического корпуса в ульях жужжат пчелы. За ними сейчас присматривают его коллеги. Как будет дальше работать отделение народной медицины, никто пока сказать точно не может.

- Замечательный был человек. Он всегда улыбался, - вспоминает Марина Домченко, коллега Анатолия Манакова. - Кто-то из древних говорил – хороший врач это тот, от одного разговора с которым больному становится лучше. Анатолий Иванович был таким. После разговора с ним всем становилось легче.