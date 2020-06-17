2020-06-17T14:48:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Екатеринбуржцев начнут бесплатно тестировать на антитела к коронавирусу

Жители любого возраста смогут пройти обследование независимо от того болели ли они Covid-19 или нет
Юлия СТАЛИНА
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Для этого необходимо заполнить анкету на сайте РоспотребнадзораДля этого необходимо заполнить анкету на сайте РоспотребнадзораФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Свердловской области смогут сделать бесплатный тест на антитела к Covid-19. Об этом стало известно сегодня, 17 июня. Региональный Роспотребнадзор отмечает, что тестировать начнут уже с 23 июня.

- Коллективный иммунитет является тем фактором, который ограничивает распространение инфекции среди населения. Для прогноза развития эпидемиологической ситуации и корректировки дальнейших мероприятий по предупреждению распространения инфекции необходима информация о состоянии популяционного иммунитета. С этой целью Роспотребнадзор организует изучение иммунитета населения Российской Федерации к новой коронавирусной инфекции, - рассказывают в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Сдать тест смогут жители региона любого возраста, вне зависимости, перенесли они заболевание новой коронавирусной инфекцией или нет. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте Роспотребнадзора, через некоторое время вас пригласят на исследование.

Еще раз напоминаем, тестирование будет проводиться бесплатно. Также можно проверить наличие антител к коронавирусу в платных лабораториях. Анализ делается в течении трех дней, стоимость которого начинается от 1025 рублей.

Наличие антител в организме не дает гарантии, что вы не заразитесь коронавирусом. Но это говорит о том, что ваш организм встретился с вирусом и запомнил его. По словам главного внештатного детского иммунолога Министерства здравоохранения Свердловской области и главного научного сотрудника института иммунологии и физиологии УрО РАН Ирины Тузанкиной, при наличии антител заболевание можно перенести в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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