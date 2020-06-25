2020-06-25T17:37:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Почему в Свердловской области провели парад Победы, а ограничения не сняли: отвечает Евгений Куйвашев

Жители Свердловской области возмущены указами главы региона
Олег ГАЛИМОВ
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Губернатор заявил, что региона вышел на платоГубернатор заявил, что региона вышел на платоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Настоящий шквал критики обрушился на губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева. Причина тому – не снятие ограничений на работу торговых центров после парада Победы и праздничного салюта 24 июня.

- Три месяца без работы! Кому нужна ваша показуха? Три салюта на 10 миллионов рублей, когда люди без работы сидят! Открывайте уже всех, - написали Куйвашеву в Instagram.

- Открыть всех – я с удовольствием, - ответил Евгений Кйвашев. – Но только нельзя это делать бездумно. Это не должно привести к новым вспышкам коронавируса. А если это произойдет, станет ли людям легче? Думаю, в этом никто не заинтересован. Мероприятия в честь победы в Великой Отечественной войне – это знак признательности ветеанам, участникам той страшной войны. Если вы смотрели трансляцию, то могли увидеть, что для них этот день также важен.

По словам губернатора, за время пандемии на Среднем Урале было сделано уже 522 005 теста на коронавирус. Из них абсолютное большинство - 408 621 - бесплатно, остальные - в платных медцентрах. Также глава области пояснил, почему до сих пор не открыл торговые центры:

- Один магазин и пятьдесят собирают разное количество покупателей, - написал чиновник. - А в условиях торгового центра люди имеют обыкновение обходить сразу несколько торговых точек.

Напомним, что ограничения действуют в Свердловской области до 29 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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