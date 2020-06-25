2020-06-25T17:29:48+03:00
Общество

Почему в Свердловской области по-прежнему закрыты торговые центры: отвечает губернатор

Евгений Куйвашев объяснил, на каком основании в регионе торговым центрам не разрешают открыться
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Глава региона отметил, что торговые центры будут открыты на третьем этапе снятия ограничений.Глава региона отметил, что торговые центры будут открыты на третьем этапе снятия ограничений.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

К концу третьего месяца пандемии коронавируса в Свердловской области снова начали работать многие заведения, предприятия и магазины, но не торговые центры. Они по-прежнему закрыты. В связи с этим жители региона обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с вопросом на его странице в Instagram:

«Уже почти все работают, кроме ТЦ. На каком основании вы не даете ТЦ работать? В продуктовых порой больше людей, чем в ТЦ…»

Глава региона в ответе, опубликованном там же, объяснил что торговым центрам запрещают работать на основании рекомендации санитарных врачей, эпидемиологов, вирусологов, а также инфекционистов.

- Один магазин и пятьдесят собирают разное количество покупателей, - написал Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - А в условиях торгового центра люди имеют обыкновение обходить сразу несколько торговых точек. Это, собственно, одно из конкурентных преимуществ размещения в ТЦ. Больше людей – больше пересечения потоков, а значит, и больше социальных контактов, а социальная дистанция – минимальная. Можно даже на статистику заболеваемости не ориентироваться, и так очевидно, что угрозы не сопоставимые.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось фото екатеринбурженки, пострадавшей от взрыва парафина в квартире
Уральские рестораторы потребовали отменить карантин
Почему в Свердловской области по-прежнему закрыты торговые центры: отвечает губернатор
ВТБ запустил в Екатеринбурге сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса
В Екатеринбурге с 1 июля обновят восемь автобусных маршрутов
День строителя-2020 в Екатеринбурге отпразднуют трезво
ВТБ: россияне утроили траты на туризм
Прокуратура Екатеринбурга нашла аргумент в пользу выселенного клуба
В Сысерти будут судить женщину, продававшую пиво детям
Кому полагается компенсация коммуналки: разъясняет прокуратура
В Нижнем Тагиле открывают парки для отдыха
Полицейские поймали уральцев, которые прятали в машине 43 литра алкоголя и спирта
МегаФон запускает решение для онлайн-мониторинга воды
В Екатеринбурге бизнесмен наторговал нелегальными сигаретами на девять миллионов
Здоровье дороже: не все больные коронавирусом на Урале смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ
Как 75 лет назад: военные «зажгли» портреты ветеранов ВОВ, развешенные на жд вокзале Екатеринбурга
Выбросил седло от велосипеда на дорогу и бросился за ним: на Урале иномарка сбила мальчика
У скончавшегося от коронавируса хирурга Мансурова осталась семимесячная дочка
СвЖД проводит работу по повышению скоростей в пассажирском и грузовом движении
Региональный оперштаб: переполненности в «ковидных» больницах Екатеринбурга нет
Еще на четырех улицах Екатеринбурга запретят парковаться
Двух уральцев отправили под суд за покупку наркотиков
Еще три уральца за сутки погибли от COVID-19
Два часа выжидал в подъезде: в Екатеринбурге парень избил монтировкой бабушку, пытаясь украсть у нее деньги
Уральцу за восемь спиленных сосен грозит семь лет тюрьмы
У екатеринбуржца забрали машину за долги по кредитам
Для голосования на Среднем Урале закупили 10 миллионов масок и перчаток
На Урале перехватили двухкилограммовую партию синтетических наркотиков