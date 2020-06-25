Почему в Свердловской области по-прежнему закрыты торговые центры: отвечает губернатор
К концу третьего месяца пандемии коронавируса в Свердловской области снова начали работать многие заведения, предприятия и магазины, но не торговые центры. Они по-прежнему закрыты. В связи с этим жители региона обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с вопросом на его странице в Instagram:
«Уже почти все работают, кроме ТЦ. На каком основании вы не даете ТЦ работать? В продуктовых порой больше людей, чем в ТЦ…»
Глава региона в ответе, опубликованном там же, объяснил что торговым центрам запрещают работать на основании рекомендации санитарных врачей, эпидемиологов, вирусологов, а также инфекционистов.
- Один магазин и пятьдесят собирают разное количество покупателей, - написал Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - А в условиях торгового центра люди имеют обыкновение обходить сразу несколько торговых точек. Это, собственно, одно из конкурентных преимуществ размещения в ТЦ. Больше людей – больше пересечения потоков, а значит, и больше социальных контактов, а социальная дистанция – минимальная. Можно даже на статистику заболеваемости не ориентироваться, и так очевидно, что угрозы не сопоставимые.
ИСТОЧНИК KP.RU
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