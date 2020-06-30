В оперштабе объяснили резкий прирост заболевших COVID-19 на Среднем Урале

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:36:22+03:00

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Сегодня, 30 июня, жителей Свердловской области ужаснула ежедневная статистика по коронавирусу, публикуемая региональным оперштабом. Дело в том, что в ней появился резкий прирост заболевших – 276 человек. Таких цифр специалисты не регистрировали уже давно. В региональном оперштабе объяснили, что произошло.

- В сегодняшней статистике учтены случаи заболевания, которые фиксировали в течение последней недели, но по разным причинам не были включены в ежедневные сводки, - рассказали там.

Хотя, вместе с тем, по данным специалистов, на Среднем Урале ситуация контролируемая, регион по-прежнему находится на плато. По словам главного эпидемиолога Минздрава Свердловской области Галины Боресевич, ежедневный прирост находится в районе 200 случаев. Всего же в регионе больше 12 тысяч зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU