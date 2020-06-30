В Свердловской области открыли летние веранды кафе и ресторанов

В Свердловской области разрешили открыться летним верандам кафе и ресторанов. Об этом 30 июня сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

- С завтрашнего дня (1 июля) в Екатеринбурге смогут возобновить работу летние веранды кафе и ресторанов. Понимаю, что, учитывая улучшение погоды, это одно из самых ожидаемых и для жителей города, и для бизнеса решение. Указ подписан. Я беру на себя огромную ответственность и надеюсь, что как предприниматели, так и посетители кафе будут соблюдать все санитарные правила, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Кроме того, со 2 июля на Среднем Урале увеличат количество дежурных групп в детских садах.

- Считаю возможным возобновить работу всех садиков с загрузкой на 50%. Дальше — как и в случае с заведениями общепита — будем действовать по обстановке, - добавил губернатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свердловский губернатор рассказал, как прожить на 12 тысяч в месяц. В регионе на сегодняшний день – почти 90 тысяч безработных (подробнее)

Стало известно, когда в Свердловской области откроются кинотеатры. Нарушителей мер предосторожности не будут штрафовать (подробнее)

Волонтеров, помогающих уральцам в период пандемии, наградили медалями. Памятные подарки получили 18 добровольцев (подробнее)

Вдова единственного в Свердловской области врача, погибшего от коронавируса: «Он только-только поборол рак» (подробнее)

В больнице была вспышка COVID-19: в Екатеринбурге скончался известный хирург Юрий Мансуров. В конце мая Областную больницу № 1 закрыли на карантин. Оперштаб сообщал, что коронавирусом заболели как врачи, так и пациенты (подробнее)