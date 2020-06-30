2020-06-30T15:10:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области открыли летние веранды кафе и ресторанов

Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев
Олег ГАЛИМОВ
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Общепит сможет работать в режиме летних веранд с 1 июля 2020 годаОбщепит сможет работать в режиме летних веранд с 1 июля 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области разрешили открыться летним верандам кафе и ресторанов. Об этом 30 июня сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

- С завтрашнего дня (1 июля) в Екатеринбурге смогут возобновить работу летние веранды кафе и ресторанов. Понимаю, что, учитывая улучшение погоды, это одно из самых ожидаемых и для жителей города, и для бизнеса решение. Указ подписан. Я беру на себя огромную ответственность и надеюсь, что как предприниматели, так и посетители кафе будут соблюдать все санитарные правила, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Кроме того, со 2 июля на Среднем Урале увеличат количество дежурных групп в детских садах.

- Считаю возможным возобновить работу всех садиков с загрузкой на 50%. Дальше — как и в случае с заведениями общепита — будем действовать по обстановке, - добавил губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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