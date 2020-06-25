В больнице была вспышка COVID-19: в Екатеринбурге скончался известный хирург Юрий Мансуров

В Екатеринбурге на 55-м году жизни скончался врач-хирург высшей категории Областной клинической больницы № 1, кандидат медицинских наук Юрий Мансуров. В социальных сетях коллеги и знакомые врача выражают соболезнования его супруге.

- Спасибо. Я не одна. Я в порядке. Помолитесь за упокой, - написала жена Юрия Мансурова.

В конце мая стало известно о вспышке COVID-19 в одном из отделений ОКБ № 1, после чего медицинское учреждение было закрыто на карантин. Позже представители свердловского оперштаба по борьбе с распространением коронавируса подтвердили наличие очага заражения.

- Действуют особые ограничительные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции в четырех отделениях ОКБ №1 в связи с несколькими зафиксированными случаями COVID-19 как у медиков, так и у пациентов, - говорилось в официально заявлении оперштаба.

В конце мая в ОКБ №1 из-за вспышки COVID-19 закрылись на карантин четыре отделения, инфекцию выявили у 16 сотрудников. Фото: СОЦСЕТИ

Мы обратились за комментарием к жене Юрия Мансурова за комментарием чтобы узнать, связана ли смерть хирурга с коронавирусом. На момент публикации ответа не поступило.

Напомним, что ранее стало известно о смерти от COVID-19 врача свердловского госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны Анатолия Манакова. Специалист скончался 10 мая, ему было 68 лет. В день перед смертью он 30 раз позвонил жене.

- Он тогда позвонил мне, сказал, что температура не снижается и ему все хуже. Говорил, что согласится на палату интенсивной терапии, -рассказала «КП» супруга Анатолия Манакова. - Он предупредил, что больше мне пока звонить не сможет.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным на 24 июня 2020 года, в Свердловской области зарегистрировано 11 492 случая COVID-19.

Состояние 124 госпитализированных оценивается как тяжелое, 96 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 617. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Всего уральские врачи вылечили 6250 пациентов. В регионе от коронавируса скончалось 79 человек.