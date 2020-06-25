«Поражено 75% легких»: в больнице Екатеринбурга подтвердили смерть хирурга от коронавируса

В Екатеринбурге 24 июня в возрасте 54 лет скончался известный врач-хирург Областной клинической больницы №1 Юрий Мансуров, который занимал должность заведующего отделением хирургии №2.

Журналисту «КП-Екатеринбург» в ОКБ №1 подтвердили, что врач высшей категории Юрий Мансуров скончался от коронавируса, у него были поражены легкие.

- Сегодня ночью он скончался от коронавируса. Он находился в тяжелом состоянии, поражено 75% легких, - рассказали изданию в регистратуре больницы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787004" frameborder="0"></iframe> Комментарий по гибели врача от коронавируса.Юрий Мансуров скончался в ночь на 25 июня 2020 годаОлег ГАЛИМОВ

В конце мая в одном из отделений больницы произошла вспышка коронавируса – заболели и пациенты, и медики.

Врач начал свой трудовой путь 35 лет назад на должности медбрата в Городской клинической больнице №40, позже работал фельдшером в бригаде скорой медицинской помощи, потом год работал в интернатуре Городской клинической больницы №23 и потом перешел на работу в Областную клиническую больницу №1.

- Здесь после прихода он стал учеником выдающегося врача-хирурга Владимира Георгиевича Ощепкова. Не верится, что всего через год после смерти Владимира Георгиевича не стало одного из его лучших учеников, - рассказывают в ОКБ №1. – Он спасал самых тяжелых пациентов, которых в больницу привозили со всей области, внедрял новые методы работы и технологии, выполнял с коллегами уникальные операции. Он был одним из лучших хирургов страны.

Юрий Мансуров был одним из лучших специалистов Свердловской областной клинической больницы №1Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коллеги характеризуют Юрия Мансурова, как спокойного и отзывчивого человека, который никогда не повышал голос, и относился с понимаем ко всем, с кем общался.

Отметим, что за долголетний добросовестный труд Юрий Мансуров был награжден знаком «Отличник здравоохранения», почетными грамотами больницы и Министерства здравоохранения Свердловской области.

- Весь коллектив Свердловской областной клинической больницы №1 скорбит о безвременной кончине Юрия Владимировича. Это огромная потеря для всей хирургической службы страны, - говорят в медицинском учреждении.

СКАЗАНО

Константин Шестаков, пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области:

- Министр здравоохранения региона Андрей Цветков выражает свои соболезнования родным и близким Юрия Владимировича. Я был лично с ним знаком, когда он работал в минздраве главным хирургом области. Интеллигентный человек, настоящий доктор, очень и очень жаль!

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