«Нашли COVID-19 у медиков и пациентов»: в Екатеринбурге на карантин закрыли четыре отделения ОКБ №1
В Екатеринбурге на карантин закрыли сразу четыре отделения Областной клинической больницы №1. Так пришлось поступить из-за того, что сразу у нескольких медиков и пациентов был зафиксирован коронавирус. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в региональном оперштабе.
- В настоящий момент действуют особые ограничительные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции в четырех отделениях ОКБ №1 в связи с несколькими зафиксированными случаями COVID-19 как у медиков, так и у пациентов, - рассказали там. – Заболевшие перегоспитализированы в инфекционные стационары профильных больниц. Круг контактов установлен, люди изолированы и протестированы.
Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зафиксировано 4 693 случая заражения коронавирусом. За все время погибло 23 человека. При этом 1 827 человек медикам удалось поставить на ноги. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге.
ИСТОЧНИК KP.RU
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