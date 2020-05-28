2020-05-28T11:01:44+03:00
Общество

Плюс две смерти от COVID-19: за сутки на Среднем Урале нашли еще 268 заболевших

Всего в регионе зафиксировано 4 693 зараженных
Мария Трапезникова
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За сутки на Среднем Урале нашли еще 268 заболевшихЗа сутки на Среднем Урале нашли еще 268 заболевшихФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Свердловской области нашли еще 268 случаев заражения коронавирусом. больше всего заболевших – в Екатеринбурге. Таким образом, всего в регионе зафиксировано 4 693 зараженных.

Новые пациенты - жители Екатеринбурга (+197), Арамильского, Артемовского, Артинского ГО, Белоярского ГО, Ачита, Березовского, Верхней Пышмы, Волчанска, Заречного, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Новоуральска, Первоуральска, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Верхнего Дуброво, Серова, Среднеуральска, Сысертского и Талицкого ГО.

Состояние 60 госпитализированных оценивается как тяжелое, 42 из которых находятся в реанимационно-анастезиологических отделениях, в том числе 17 – на аппаратах ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 138 Остальные находятся в удовлетворительном состоянии, - сообщили в региональном оперштабе.

Динамика распространения коронавируса на Урале на 28 мая Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на Урале на 28 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Кроме того, за минувшие сутки оперштаб зарегистрировал еще две смерти от COVID-19. Поэтому всего в области от вируса погибли 23 пациента.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось поставить на ноги 1 827 человек.

Напомним, что в Свердловской области до 1 июня действует режим самоизоляции и масочный режим. Кстати, накануне оперштаб заявил, что регион постепенно подбирается к пику заболеваемости. Основная масса заболевших пациентов – младше 50 лет. Еще около 15% пациентов – те, кому больше 60 лет. При этом в последнее время увеличивается число заболевших детей. В настоящее время, это 15-16% от общего количества заболевших.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлен 379 051 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4142 летальных исхода, выздоровело 150 993 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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