2020-05-27T11:53:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор поставил под угрозу работу магазинов «Красное&Белое» в Екатеринбурге

Сразу в семи торговых точках нашли нарушения: отсутствие входного фильтра, нет антисептика и дезинфицирующих ламп
Олег ГАЛИМОВ
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Суд может закрыть магазины до устранения нарушенийСуд может закрыть магазины до устранения нарушенийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрит иск Роспотребнадзора о привлечении к ответственности сразу семи магазинов «Красное&Белое». Поводом стала проверка, в ходе которой выявили ряд нарушений.

- Отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха, в начале рабочей смены отсутствует «входной фильтр», температура тела сотрудников производится ртутным градусником, где-то отсутствует антисептик для посетителей. В одном из магазинов санитарная обработка помещений проводится формально, - пояснили в пресс-службе свердловского областного суда.

Заседание по этому делу пройдет 2 июня, магазины в итоге могут быть закрыты на время устранения нарушений.

Только в Екатеринбурге насчитывается порядка трех сотен магазинов сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Только в Екатеринбурге насчитывается порядка трех сотен магазинов сетиФото: Алексей БУЛАТОВ

Но это уже не первый скандал вокруг торговой сети. Ранее вспышка COVID-19 была выявлена на складе на Серовском тракте. Там заразилось более 130 человек. Кстати, завтра, 28 мая 2020 года, состоится судебное заседание, по итогам которого склад, вероятно, закроют. Также выяснилось, что нулевым пациентом Новоуральска также стал сотрудник «Красного&Белого».

- Ко мне обратились жители закрытого Новоуральска. У них «нулевой» заболевший оказался сотрудником «Красное&Белое». После него заразились еще 17 человек – тоже работники этой сети, - рассказала омудсмен Татьяна Мерзлякова.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в Свердловской области зарегистрировано 4425 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Статистика по Среднему Уралу Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Статистика по Среднему УралуФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

За последние сутки выписан 201 пациент. Всего уральские врачи вылечили 1700 человек. Зарегистрирован 21 случай смерти больного с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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